Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα που προκάλεσαν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα. Εκτιμάται ότι δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα, πιθανότατα με γροθιές και ίσως με κλωτσιές.

Advertisement

Advertisement

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών έδειχναν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στον χώρο, ούτε ενδείξεις που να δείχνουν ότι ο χώρος ερευνήθηκε (όπως θα συνέβαινε σε μια ενδεχόμενη ληστεία).

Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης, 21 Ιουλίου, μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.