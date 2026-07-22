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Προσδοκίες πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστραφούν στην Ελλάδα δημιουργεί η άνοδος του Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί θετικά για το συγκεκριμένο θέμα.

«Στείλτε τα πίσω, χωρίς αστερίσκους» είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023.

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Send them back, no strings. And let’s use culture to change how Britain is seen around the world. 👍🏻 https://t.co/uCSST2BK05 — Andy Burnham (@andyburnham) February 17, 2023

Παρόλα αυτά, ακόμα και αν θεωρηθεί σύμμαχος της χώρας μας στη Ντάουνινγκ Στριτ όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πει επανειλημμένα πως πρόκειται για ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου και όχι βουλευτών. Υπενθυμίζεται πως το Βρετανικό Μουσείο έχει προτείνει να επιστραφεί μέρος ως δάνειο, ενώ η ελληνική πλευρά λέει πως θα αποδεχτεί μόνο μια συμφωνία όπου όλη η συλλογή επιστρέφεται μόνιμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε νεότερη ηλικία, υπέρ είχε ταχθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, μα ως πρωθυπουργός επέμεινε να παραμείνουν στη Βρετανία.