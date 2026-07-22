Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα βίντεο από τη σύγκρουση του επιβατηγού οχηματαγωγού «ΕΛΥΡΟΣ» με το φορτηγό Ro-Ro «Iosif K» βλέπουν το φως της δημοσιότητας, απεικονίζοντας τη ζημιά που υπέστη το φορτηγό πλοίο.

Στα βίντεο, που δημοσίευσε το Flashnews, φαίνεται να έχει λυγίσει η λαμαρίνα και να έχει προκληθεί και ζημιά σε φορτηγό που βρισκόταν στο εσωτερικό.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που το «ΕΛΥΡΟΣ», στο οποίο επέβαιναν 218 επιβάτες, μέλη του πληρώματος καθώς και δεκάδες οχήματα (32 Ι.Χ. και 74 φορτηγά), πραγματοποιούσε ελιγμούς απόπλου για να εκτελέσει το προγραμματισμένο ημερήσιο δρομολόγιό του με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια ώρα, το Ro-Ro Cargo «Iosif K.», το οποίο μετέφερε 84 φορτηγά έμφορτα με καύσιμα, βρισκόταν στη διαδικασία ελιγμών κατάπλου προκειμένου να προσδέσει στην προβλήτα.