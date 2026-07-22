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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου–Νέστορος.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από εννέα ώρες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για «κατάφωρη αδικία» και «ισχνά στοιχεία».

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Πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τα έτη 2024 και 2025. Ορισμένοι φέρονται να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της εκβίασης.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, και οι τρεις αρνήθηκαν το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται και υποστήριξαν ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικών διαφορών με κατοίκους της τοπικής κοινότητας.

Ο πυροσβέστης υποστήριξε ότι βρισκόταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης των πυρκαγιών στην περιοχήκαι δεν θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, πόσο μάλλον στο ίδιο του το χωριό. Για τη σχέση του με τους άλλους δύο κατηγορουμένους ισχυρίστηκε ότι ήταν φιλική, αν τα τελευταία δύο χρόνια δεν διατηρούσαν ιδιαίτερες επαφές.

Ο πρόεδρος της κοινότητας φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν από τους πρώτους που έσπευδαν στα μέτωπα των πυρκαγιών, συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει με δική του πρωτοβουλία τη διαχείριση της βάνας του αρδευτικού δικτύου.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του είχε ανατεθεί από τον δήμο, ενώ τα χρηματικά ποσά που ζητούνταν προβλέπονταν για την κάλυψη σχετικών εξόδων και εργασιών στο δίκτυο.