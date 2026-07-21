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Από το ναυτικό ατύχημα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών του πληρώματος, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση στα νερά.

Και στα δύο πλοία προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων επέβαλε απαγόρευση απόπλου μέχρι την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων.

Οι λιμενικές αρχές διενεργούν προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο σκαφών.

Το περιστατικό ανέδειξε την έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο λιμάνι, μεταφέροντας την ευθύνη του συντονισμού αποκλειστικά στους πλοιάρχους.

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Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό «ΕΛΥΡΟΣ» της ANEK Lines συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ro-Ro «Iosif K.». Από το ναυτικό ατύχημα ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ανάμεσα στους επιβάτες και τα μέλη των πληρωμάτων, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο σκάφη. Ωστόσο, το νέο βίντεο που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA θέτει εκ των πραγμάτων πρόσθετα ερωτήματα, ενώ η εικόνα στο βίντεο και οι ήχοι που την συνοδεύουν επιβεβαιώνουν ότι οι επιβάτες έζησαν ένα θρίλερ…

Το χρονικό του ατυχήματος και οι συνθήκες της σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που το «ΕΛΥΡΟΣ», στο οποίο επέβαιναν 218 επιβάτες, μέλη του πληρώματος καθώς και δεκάδες οχήματα (32 Ι.Χ. και 74 φορτηγά), πραγματοποιούσε ελιγμούς απόπλου για να εκτελέσει το προγραμματισμένο ημερήσιο δρομολόγιό του με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

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Την ίδια ώρα, το Ro-Ro Cargo «Iosif K.», το οποίο μετέφερε 84 φορτηγά έμφορτα με καύσιμα, βρισκόταν στη διαδικασία ελιγμών κατάπλου προκειμένου να προσδέσει στην προβλήτα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο είχε εκπέμψει σήμα κατάπλου περίπου μισή ώρα νωρίτερα, όπως προβλέπεται από τα ναυτιλιακά πρωτόκολλα.

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της πρόσκρουσης

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα αποτυπώνουν οπτικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στο νέο βίντεο που κατέγραψε επιβάτης από το κατάστρωμα του «Iosif K.», διακρίνεται η ορμητική προσέγγιση του «ΕΛΥΡΟΣ» και η τελική πρόσκρουση, ενώ ηχούν παρατεταμένα οι σειρήνες κινδύνου των πλοίων, ακολουθούμενες από τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης.

Σε άλλο οπτικό υλικό καταγράφεται η σταδιακή προσέγγιση των δύο σκαφών σε απόσταση αναπνοής, χωρίς να καταστεί δυνατή η αποφυγή της επαφής, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν την τελευταία στιγμή.

Η απουσία συστημάτων ελέγχου VTS και τα πιθανά σενάρια

Το συμβάν φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά λιμάνια.

Στο λιμάνι της Σούδας δεν λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS/VTCS), όπως αυτό που χρησιμοποιείται στο λιμάνι του Πειραιά. Ως εκ τούτου, ο συντονισμός και η αποφυγή εμπλοκών βασίζονται αποκλειστικά στην ενδοεπικοινωνία των πλοιάρχων μέσω των ναυτικών ασυρμάτων (VHF). Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνεννοήσεις που προηγήθηκαν μεταξύ των δύο γέφυρων, η τήρηση των προτεραιοτήτων κατάπλου/απόπλου, καθώς και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ή τυχόν μηχανικές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των ελιγμών.

Διοικητικές ενέργειες και απαγόρευση απόπλου

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το «Iosif K.» κατέπλευσε και προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι με τη συνδρομή των λιμενικών αρχών, ενώ το «ΕΛΥΡΟΣ» παρέμεινε επίσης στη Σούδα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων επιβλήθηκε άμεσα το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου και για τα δύο πλοία. Η άρση της απαγόρευσης θα πραγματοποιηθεί μόνον όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις από τους παρακολουθούντες νηογνώμονες και εκδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια προανάκρισης και Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την πλήρη διαλεύκανση των αιτίων και τον καταλογισμό των ευθυνών για το ναυτικό ατύχημα.