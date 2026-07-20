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Σοκ προκαλεί βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το βράδυ του Σαββάτου (18/7) στο Ηράκλειο Κρήτης, στο οποίο καταγράφεται ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από ομάδα ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε το creta24.gr, η 15χρονη δέχεται αρχικά αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές από μία ανήλικη. Λίγο αργότερα, στο περιστατικό συμμετέχει και δεύτερο κορίτσι, το οποίο επίσης την χτυπά.

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Στη συνέχεια, η ανήλικη πέφτει στο έδαφος, ενώ μία από τις δράστιδες της κρατά το κεφάλι και συνεχίζει να τη χτυπά επανειλημμένα με γροθιές.