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Σοκ προκαλεί περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία φέρεται να δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από δύο συνομήλικές της, ενώ η επίθεση καταγραφόταν με κινητό τηλέφωνο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκε η ανήλικη για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για τον τραυματισμό της.

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Από την προανάκριση προέκυψε ότι πριν από το περιστατικό η 15χρονη είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 16 ετών. Οι τρεις τους συμφώνησαν να συναντηθούν προκειμένου να επιλύσουν προσωπικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης η 14χρονη και η 16χρονη φέρονται να επιτέθηκαν στη 15χρονη, καταφέροντάς της επανειλημμένα γροθιές στο κεφάλι.

Στο σημείο βρισκόταν ακόμη μία 15χρονη καθώς και άλλοι ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσαν την επίθεση από υπερυψωμένο σημείο, φέρονται να παρότρυναν τις δύο ανήλικες να συνεχίσουν τον ξυλοδαρμό και κατέγραφαν το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.