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Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα και γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές, προσθέτοντας ένα ακόμη συμβάν στη σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με καταγγελία που κατέθεσαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε επίθεση χωρίς πρόκληση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 20 Ιουνίου, ενώ βρισκόταν στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.

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Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thebest.gr, η 16χρονη δέχθηκε χτύπημα από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής αιτία ή ένταση μεταξύ τους.

Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει η προβλεπόμενη προανακριτική διαδικασία, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν την ταυτότητα της ανήλικης που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.