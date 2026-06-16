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Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η μια από τις 2 μαθήτριες που έχουν εμπλακεί στο άγριο περιστατικό βίας που καταγράφηκε σε βίντεο έξω από Γυμνάσιο στην Εύβοια. Η μητέρα της μαθήτριας ανέφερε φοβάται για την 13χρονη κόρη της, «μην πάει να φουντάρει» ενώ πρόσθεσε ότι: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα».

Οι δυο μαθήτριες του Γυμνασίου Βασιλικού Ευβοίας, έχουν καταγραφεί να έχουν αρχικά μια έντονη συνομιλία ενώ στην συνέχεια άρχισαν τα σπρωξίματα και γρήγορα ήρθε η «έκρηξη». Οι δύο ανήλικες άρχισαν να χτυπούν η μια την άλλη με μανία. Μπουνιές, κλωτσιές και μαλλιοτραβήγματα κυριάρχησαν ανάμεσα στις δύο μαθήτριες.

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Το περιστατικό έγινε μπροστά σε άλλους μαθητές οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να τις χωρίσουν. Αντίθετα, υπήρξαν αυτοί που τράβηξαν τα κινητά τους τηλέφωνα και κατέγραψαν την άγρια συμπλοκή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν η μια μαθήτρια έπεσε στο έδαφος, δέχθηκε χτυπήματα και από άλλες κοπέλες που βρίσκονταν στο σημείο.

Η μητέρα της 13χρονη μαθήτριας τόνισε πως φοβάται για το παιδί της καθώς βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το περιστατικό.

«Η κόρη μου είναι αυτή που αρνείται να ξεκινήσει καυγά» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε πως: «Εγώ φοβάμαι μην πάει να φουντάρει το παιδί μου. Είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση».

Στην συνέχεια, η μητέρα ανέφερε πως: «Ξεκίνησε η συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί έναν τσακωμό. Γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνια το να δέρνει τον κόσμο και να το βάζει στο Facebook και δεν ξέρω κι εγώ τι. Θεωρούν τα παιδιά μαγκιά πλέον ότι η βιαιότητα είναι ανωτερότητα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα!» και πρόσθεσε: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα».

Η νεαρή μαθήτρια φοβότανε να μιλήσει αμέσως στους γονείς της για το περιστατικό γιατί «φοβότανε το πώς θα αντιδράσουμε» είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε πως: «Έμαθα το περιστατικό από έναν καθηγητή που μας ενημέρωσε. Έψαξα λίγο την κατάσταση πριν έρθει η κόρη μου στο σπίτι. Λαμβάνω τα βίντεο στα χέρια μου, πριν έρθει η κόρη μου στο σπίτι για να κάτσω να μιλήσω μαζί της. Βλέπω τα βίντεο, την παίρνω την πάω στο νοσοκομείο. Καλώ την Αστυνομία και ενημερώνω για το περιστατικό. Δείχνω τα βίντεο στους γιατρούς».