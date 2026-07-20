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Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης από δύο συνομήλικές της στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 18/7, στην οδό Εφέσου, και έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των Αρχών.

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Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι τρεις ανήλικες είχαν επικοινωνήσει μεταξύ τους πριν από το επεισόδιο και είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν, με σκοπό να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Η συνάντηση, όμως, πήρε διαφορετική τροπή, καθώς η 15χρονη φέρεται να δέχθηκε επίθεση και χτυπήματα από τις δύο άλλες κοπέλες. Παράλληλα, μία ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε με το κινητό της το περιστατικό, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενθάρρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Χειροπέδες σε δύο ανήλικες

Μετά την επίθεση, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υπεβλήθη σε ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Η ενημέρωση της Αστυνομίας για το περιστατικό έγινε από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνέλαβαν μία 14χρονη, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μία 15χρονη που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων κατασχέθηκαν από τις Αρχές, προκειμένου να εξεταστούν, ενώ την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των δύο άλλων κοριτσιών αναμένεται να καταθέσουν μήνυση σε βάρος της 15χρονης και των γονιών της.

Οι ανήλικες οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 20/7, στον Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Η τακτική δικάσιμος ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου.