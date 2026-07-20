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Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μίας 15χρονης μαθήτριας, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η 15χρονη είχε δώσει ραντεβού με δύο κοπέλες, ηλικίας 14 και 16 ετών, προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, η ανήλικη δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να αισθανθεί αδιαθεσία.

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Η μαθήτρια μετέβη στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς. Το περιστατικό, όπως αναφέρει το Νέα Κρήτη, κρίθηκε σοβαρό και το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μία τρίτη 15χρονη δεν συμμετείχε στην επίθεση, αλλά βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και άλλοι ανήλικοι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο ανήλικες, καθώς και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, ενώ η 16χρονη φέρεται να αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων.