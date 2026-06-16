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Βίαιη συμπλοκή σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, ανάμεσα σε δύο μαθήτριες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο egnomi, καταγράφεται αρχικά μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κοριτσιών, η οποία στη συνέχεια κλιμακώθηκε ύστερα από μερικά σπρωξίματα, οδηγώντας σε επεισόδιο χειροδικίας.

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Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια αρκετών μαθητών, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο σχηματίζοντας ουσιαστικά μια «κερκίδα» για να παρακολουθήσουν τη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια της πτώσης της μίας μαθήτριας, το ένα από τα κορίτσια φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν εκεί.