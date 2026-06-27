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Γράφει ο Δρ Ευάγγελος Στεργιούλης

Με αφορμή την πρόσφατη συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα Αττικής, η οποία κατέληξε στο μαχαίρωμα ενός δεκαπεντάχρονου, επανήλθε στο προσκήνιο η εδώ και χρόνια δημόσια συζήτηση για την έξαρση του φαινομένου.

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Κι αρχίζουν ξανά τα ίδια και τα ίδια που ακούμε εδώ και χρόνια: τι κάνει το κράτος; τι κάνει η αστυνομία; πού είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες; τι κάνει το σχολείο; τι κάνουν οι καθηγητές; γιατί δεν υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία; Και τελειωμό δεν έχουν τα ερωτήματα…

Λοιπόν, όσες κοινωνικές υπηρεσίες και να παρέμβουν, ό,τι και να κάνουν στα σχολεία οι καθηγητές, όσοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και να διοριστούν στα σχολεία, τίποτε μα τίποτε δεν πρόκειται ν’ αλλάξει, αν η οικογένεια δεν ξαναβρεί τη θέση της στην ελληνική κοινωνία.

Τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στην οικογένεια… κανένα παιδί δεν ρέπει στην εγκληματικότητα όταν οι γονείς του, πατέρας και μητέρα, ασχολούνται μαζί του σε καθημερινή βάση. Όλα τα υπόλοιπα σχολείο, ψυχολόγοι, κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα— έρχονται συμπληρωματικά να βοηθήσουν.

Η οικογένεια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει απαξιωθεί και καθημερινά αποδομείται με τη βοήθεια και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εισάγουν νέα ήθη, νέες αντιλήψεις, με τις οποίες πλέον «κοινωνικοποιούνται» τα νεανικά στρώματα!

Γι’ αυτό και έπονται χειρότερα!

Διότι όταν ο εκφυλισμός μιας κοινωνίας είναι σε προχωρημένο στάδιο, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και οι ελπίδες εστιάζονται στον κατά το δυνατόν περιορισμό του φαινομένου.

Και έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Δυστυχώς, η ελληνική κοινωνία ακολουθεί και αντιγράφει πιστά την εξέλιξη άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών όπου η βία των ανηλίκων, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στη Σουηδία, βρίσκεται πλέον εκτός ελέγχου.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας. Εχει διατελέσει προϊστάμενος των Εθνικών Υπηρεσιών Interpol και Europol, καθώς και υπεύθυνος εξωτερικών και δημοσίων σχέσεων της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας στη Χάγη.

https://m.facebook.com/evangelos.stergioulis