Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων προκαλεί έντονο προβληματισμό, αυτή τη φορά στα Τρίκαλα, όπου ένας 16χρονος έπεσε θύμα σοβαρού ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η οικογένειά του, αφορμή για την επίθεση στάθηκαν η εμφάνιση και τα ρούχα που φορούσε.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα, ο φερόμενος ως δράστης -επίσης ανήλικος-, προσέγγισε τον 16χρονο και αρχικά του επιτέθηκε λεκτικά, κάνοντας σχόλια για την εξωτερική του εμφάνιση. Η οικογένεια του παιδιού αναφέρει ότι στη συνέχεια τον απομάκρυνε από σημείο όπου υπήρχαν κάμερες ασφαλείας και τον οδήγησε σε άλλο χώρο, όπου ακολούθησε η επίθεση.

Advertisement

Advertisement

Όπως περιέγραψε η μητέρα του 16χρονου μιλώντας στο STAR, ο δράστης άρχισε να τον εξυβρίζει και του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε», ενώ συνέχισε να σχολιάζει την εμφάνισή του λέγοντας: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;».

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τον γιο της εφαρμόζοντάς του κεφαλοκλείδωμα και στη συνέχεια να τον χτύπησε με γροθιές. Όπως ανέφερε, το παιδί δέχθηκε επίσης χτυπήματα στο κεφάλι και σε κάποια στιγμή φέρεται να χτύπησε πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Η επίθεση σταμάτησε όταν παρενέβησαν περαστικοί.

Από το περιστατικό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 16χρονος υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του αναφέρει ότι παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Η μητέρα του δήλωσε ότι στην αρχή το παιδί δεν μπορούσε να θυμηθεί όλα όσα είχαν συμβεί, επισημαίνοντας πως «έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», ενώ ο πατέρας του ανέφερε ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ της επίθεσης.

Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.