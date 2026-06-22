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Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα Τρικάλων προκαλούν σοκ. Η μητέρα του ανήλικου καταγγέλλει ότι ο γιος της υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποστηρίζει πως, αν δεν παρενέβαινε περαστικός για να τον απομακρύνει από τον δράστη, το παιδί της θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μια παρέα περίπου δέκα ατόμων άρχισε να χλευάζει τον 16χρονο εξαιτίας της εμφάνισής του. Ένα από τα άτομα της παρέας τον πλησίασε, τον απείλησε λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσει και στη συνέχεια του επιτέθηκε βίαια, χτυπώντας τον με γροθιές, κλωτσιές και, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ακόμη και με σιδερογροθιά.

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Από την επίθεση ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Όπως περιέγραψε η μητέρα του, ένας από τους επιβαίνοντες κατέβηκε από αυτοκίνητο, επιτέθηκε στον γιο της, του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον χτύπησε στο μάτι με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης τον οδήγησε στον απέναντι δρόμο και τον χτύπησε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τόνισε επίσης ότι ο γιος της δεν είχε καμία φιλική σχέση με τα άτομα αυτά και υποστήριξε πως όσοι βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο γελούσαν και ενθάρρυναν τον δράστη.

Η μητέρα ανέφερε ακόμη πως ένας περαστικός ήταν εκείνος που τελικά επενέβη και κατάφερε να απομακρύνει τον ανήλικο από τα χέρια του δράστη, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτή την παρέμβαση το παιδί της θα είχε σκοτωθεί.

Οι γονείς του 16χρονου έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές για τον ξυλοδαρμό, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να καταγραφούν επίσημα τα τραύματα του ανήλικου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα περιέγραψε αναλυτικά τις στιγμές που έζησε το παιδί της. Όπως είπε, η ομάδα αποτελούνταν από περίπου δέκα άτομα και ένας από αυτούς άρχισε να τον βρίζει, κάνοντας ρατσιστικά και υβριστικά σχόλια για τα ρούχα, τη μύτη και συνολικά την εμφάνισή του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, του είπε χαρακτηριστικά: «Πάμε πιο εκεί που δεν έχει κάμερες, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω».

Παράλληλα, η μητέρα ισχυρίζεται ότι αρχικά επιχείρησαν να παρασύρουν τον 16χρονο προτείνοντάς του να πάνε βόλτα μαζί. Λίγο αργότερα, όπως καταγγέλλει, ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα του και τότε ο φερόμενος ως δράστης βγήκε από αυτό και του επιτέθηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα.