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Δύο παιδιά 14 και 16 χρόνων νοσηλεύονται μέχρι σήμερα (17.05.2026), σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, μετά από τροχαία που είχαν με τα ηλεκτρικά πατίνια τους, σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης.

Το πρώτο τροχαίο έγινε την Κυριακή, στις Δαφνές Ηρακλείου, όταν ο 14χρονος έπεσε από το ηλεκτρικό του πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου Κρήτης, όπου μπήκε στη ΜΕΘ. Οι πρώτες ώρες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθεροποίηση και έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

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Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ρέθυμνο: 16χρονος έπεσε από γέφυρα – Φέρει πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα του

Το δεύτερο τροχαίο έγινε 24 ώρες μετά, στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, με τον 16χρονο που οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι, να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει από γέφυρα, από σημαντικό ύψος.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε σε διάφορα σημεία του σώματος του και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Ο 16χρονος νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία υγείας και των δυο παιδιών, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αποκατάστασή τους.

Τα δύο τροχαία έρχονται να αναδείξουν για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση πατινιών, ειδικά από ανήλικους, και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ασφάλειας και προστασίας.

Με πληροφορίες από neakriti.gr