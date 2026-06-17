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Με σημαντική εξέλιξη συνεχίστηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Έτσι, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις καταγγελλόμενες πράξεις βιασμού ανήλικων αγοριών.

Η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και επαναφέρει προς κρίση και τις τρεις υποθέσεις που είχαν απασχολήσει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης από το Εφετείο.

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Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο, προκειμένου να αποφανθεί επί του αιτήματος της υπεράσπισης για τον διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ως πραγματογνώμονα. Η υπεράσπιση ζητά να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την ψυχική κατάσταση και την αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων.

Η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ του αιτήματος, προτείνοντας ωστόσο την αναβολή της δίκης ώστε να δοθεί χρόνος στον πραγματογνώμονα να προετοιμάσει τους μάρτυρες και να παρίσταται κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο. Επιπλέον, ζήτησε να διενεργηθεί κοινωνική έρευνα στα φερόμενα θύματα από το αρμόδιο τμήμα επιμελητών κοινωνικής αρωγής, προκειμένου να συλλεχθούν πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.