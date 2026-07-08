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Εκτός κινδύνου με τραύματα στο πόδι τα οποία δεν κρίνονται επικίνδυνα για την υγεία του, νοσηλεύεται ο ένας εκ των 2 ανηλίκων που έπεσαν θύματα επίθεσης από ομάδα νεαρών χθες τα ξημερώματα στη Λάρισα.

Το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην οδό Αιόλου κοντά στο 2ο Γενικό Λύκειο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν δύο νεαροί, αιγυπτιακής καταγωγής, 16 και 17 ετών.

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Οι δύο ανήλικοι θύματα φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας.

Διερχόμενοι και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφτασε στο σημείο, τον παρέλαβε και το μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 17χρονος έλαβε άμεσα εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική.

Πηγή: onlarissa.gr