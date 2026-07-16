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Ο κατηγορούμενος ταξίδεψε αεροπορικώς από τη Γερμανία στην Κρήτη, αφού εντόπισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τη διαμονή της κοπέλας στην Αμμουδάρα.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι ήρθε για επανασύνδεση, αρνούμενος τον ξυλοδαρμό της γυναίκας και αποδίδοντας τον τραυματισμό της σε ατύχημα.

Παραδέχτηκε τη συμπλοκή με τον νυν σύντροφο της 25χρονης, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας μετά από επίθεση που δέχτηκε.

Οι δικηγόροι του υπογράμμισαν ότι οι ισχυρισμοί του για τη σχέση του με την κοπέλα δεν έπεισαν τις αρμόδιες αρχές.

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Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 27χρονος Γερμανολιβανέζος ο οποίος πήρε το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη για να ξυλοκοπήσει άγρια την 25χρονη πρώην σύντροφό του και τον νέο της σύντροφο σε ξενοδοχείο που διέμενε στην Αμμουδάρα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr στην απολογία του ο 27χρονος Αλί υποστήριξε ότι διατηρούσε σχέση έξι ετών με την Τουρκογερμανίδα Αϊλίν και ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνέχιζαν να έχουν επικοινωνία και να ανταλλάσσουν μηνύματα. Κατά τους ισχυρισμούς του, η νεαρή γυναίκα του είχε αναφέρει ότι βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τη γιαγιά της, ενώ οι συνομιλίες τους είχαν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

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Μάλιστα, φέρεται να παρουσίασε και συγκεκριμένα μηνύματα που αντάλλαξαν ακόμα και την επίμαχη ημέρα που έγινε το περιστατικό, στα οποία η 25χρονη κοπέλα εμφανίζεται να του γράφει φράσεις όπως «σου έδωσα όλη μου τη ζωή» και «δεν αγάπησα ποτέ κανέναν τόσο πολύ», επιμένοντας ότι οι δυο τους διατηρούσαν έναν ισχυρό δεσμό και προοπτική επανασύνδεσης.

Ο Αλί ισχυρίστηκε, ότι αποφάσισε να πάρει το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για την Κρήτη, με την προσδοκία ότι θα συναντούσε την πρώην σύντροφό του και ότι, μέσα στο θετικό κλίμα των διακοπών, θα μπορούσαν να επαναπροσεγγίσουν τη σχέση τους.

Όπως είπε, όταν έφθασε στο νησί διαπίστωσε ότι η Αϊλίν δεν βρισκόταν με τη γιαγιά της αλλά με τον νέο της σύντροφο! Ο Αλί αρνήθηκε για μια ακόμα φορά κατηγορηματικά ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, από την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν εκείνη τον είδε μπροστά της, γλίστρησε και χτύπησε σε πεζούλι της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου – πάντα κατά τους ισχυρισμούς του – έπεσε κι αυτός.

Σε ό,τι αφορά τον νυν σύντροφο της γυναίκας, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε συμπλοκή, υποστηρίζοντας όμως ότι τον χτύπησε επειδή εκείνος κινήθηκε εναντίον του.

Σε δήλωση του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου κ. Γιώργος Μαρταβατζής περιέγραψε πως εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα κατά την εκδοχή του εντολέα τους, επισημαίνοντας ότι ήρθε να της κάνει έκπληξη και να επανασυνδεθούν αλλά βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που οδηγείται στην φυλακή γιατί δεν πείστηκαν οι αρμόδιες αρχές για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση.

Η 25χρονη, που ήρθε διακοπές στην Κρήτη με τον 19χρονο νυν σύντροφό της, είχε έναν κοινό λογαριασμό mail με τον 27χρονο Αλι, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της. Η κοπέλα φέρεται να παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε την σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα και τότε ο 27χρονος πήρε το πρώτο αεροπλάνο και πήγε στο νησί.