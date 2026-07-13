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Η δράστιδα φέρεται να χτυπούσε επανειλημμένα το θύμα με ξύλινο ρόπαλο και μπαλτά, ενώ παράλληλα κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο.

Η 42χρονη κρατούσε το θύμα εγκλωβισμένο στο σπίτι, ασφαλίζοντας την πόρτα με καλώδια για να εμποδίσει τη διαφυγή του.

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν επίσης τον 60χρονο ιδιοκτήτη του οικήματος για παράνομη παραμονή στη χώρα, καθώς γνώριζε για την παρουσία των δύο γυναικών.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε κατά τη διερεύνηση άλλης υπόθεσης κλοπής, όπου εντοπίστηκαν τα αποδεικτικά βίντεο της κακοποίησης στη συσκευή της κατηγορουμένης.

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Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της, η 42χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται για τον άγριο βασανισμό μιας 55χρονης ομοεθνούς της μέσα σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026. Η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε στη 55χρονη χτυπώντας την επανειλημμένα με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε ξύλινο ρόπαλο, συνεχίζοντας την κακοποίησή της.

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Παράλληλα, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η κατηγορούμενη φέρεται να απειλούσε συνεχώς το θύμα για τη ζωή του, να το εξύβριζε, αλλά και να προχώρησε σε πράξεις που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι η 42χρονη είχε ασφαλίσει την πόρτα του σπιτιού με καλώδιο, εμποδίζοντας την 55χρονη να διαφύγει. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να φύγει από το σπίτι όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει το γεγονός ότι η 42χρονη φέρεται να κατέγραφε η ίδια με το κινητό της τηλέφωνο τον βασανισμό, χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος. Κατά την εξέταση της συσκευής, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον 11 βίντεο, στα οποία καταγράφονται τμήματα της κακοποίησης. Το συγκεκριμένο υλικό αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης η εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκαν τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, είχε παραχωρήσει τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα και έφυγε πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση μιας διαφορετικής υπόθεσης, που αφορούσε κλοπή κινητού τηλεφώνου. Όταν η 42χρονη κατήγγειλε την 55χρονη για την κλοπή, οι αστυνομικοί εξέτασαν το κινητό της και εντόπισαν βίντεο με σκηνές άγριων βασανιστηρίων, με ημερομηνία καταγραφής την 25η Ιουνίου.

Στα βίντεο, σύμφωνα με τις Αρχές, εμφανίζεται η δράστιδα να χτυπά την 55χρονη και να της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά. Μετά τον εντοπισμό του υλικού ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Η 55χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου σε σπίτι, έχοντας εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου περιέγραψε όσα φέρεται να έζησε κατά τη διάρκεια των 30 ημερών που είχε φιλοξενηθεί στη συγκεκριμένη κατοικία.

Στα βίντεο αποτυπώνονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πράξεις κακοποίησης σε βάρος της 55χρονης, την οποία η 42χρονη φέρεται να χτυπούσε με κλωτσιές, με τα χέρια της, με ξύλινη ράβδο, αλλά και με το χέρι του μπαλτά, τον οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε και για να της κόψει τα μαλλιά.

Η 55χρονη ανέφερε ακόμη στις Αρχές ότι η κατηγορούμενη έκλεινε τις πόρτες του σπιτιού με καλώδια, ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί.