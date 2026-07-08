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Ένα μπουκάλι κρητικό ελαιόλαδο λίγο έλειψε να μείνει πίσω στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως μια απλή ανθρώπινη κίνηση ενός αστυνομικού μετέτρεψε μια στιγμή απογοήτευσης σε μια όμορφη ιστορία φιλοξενίας. Ένας Γερμανός τουρίστας, που ήθελε να πάρει μαζί του έξι λίτρα από το «χρυσό υγρό» της Κρήτης, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους κανονισμούς που δεν του επέτρεπαν να το μεταφέρει στην πτήση του.

Η λύση, όμως, ήρθε από έναν νεαρό αστυνομικό στο Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ο οποίος δεν περιορίστηκε στην τυπική εφαρμογή των κανόνων. Αφού άκουσε την ιστορία του επισκέπτη, αναζήτησε έναν πρακτικό τρόπο ώστε το πολύτιμο δώρο από την Κρήτη να φτάσει τελικά στον προορισμό του.

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Φωτο αρχείου – Πηγή: iSTOCK

Ο αστυνομικός τον βοήθησε να δημιουργήσει λογαριασμό σε υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσω θυρίδας (ΒΟΧ) και ανέλαβε να τοποθετήσει ο ίδιος το δέμα, ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τη Γερμανία.

Λίγες ημέρες αργότερα, το ελαιόλαδο έφτασε κανονικά στο σπίτι του τουρίστα, ο οποίος έστειλε μήνυμα ευχαριστίας στην υπηρεσία του αστυνομικού για την ευγένεια και την πρωτοβουλία του.

Η ιστορία αυτή ανέδειξε, παράλληλα, μια μεγαλύτερη ανάγκη: τη δημιουργία οργανωμένων σημείων αποστολής προϊόντων στα αεροδρόμια, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παίρνουν μαζί τους τις γεύσεις και τις αναμνήσεις της Κρήτης χωρίς εμπόδια.