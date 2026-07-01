Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα νέο επταώροφο κτήριο στάθμευσης, συνολικής έκτασης 98.600 τ.μ. και χωρητικότητας 3.365 οχημάτων, θα κατασκευαστεί στο αεροδρόμιο «Ελ.

Βενιζέλος» έως το 2027.

Το έργο θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους χώρους βραχείας στάθμευσης, εξυπηρετώντας τόσο τους επιβάτες όσο και τις εταιρείες leasing σε πέντε και δύο ορόφους αντίστοιχα.

Λόγω των εργασιών, οι χώροι στάθμευσης έχουν αναδιαμορφωθεί, με τη μεταφορά του χώρου μικρής διάρκειας και των μοτοσυκλετών σε νέες θέσεις εντός του χώρου μακράς διάρκειας.

Στους υφιστάμενους χώρους βραχείας στάθμευσης παρέχεται δωρεάν στάθμευση είκοσι λεπτών για δύο εισόδους ημερησίως, ενώ το Economy Parking λειτουργεί πλέον αποκλειστικά μέσω online κρατήσεων.

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Ένα νέο επταώροφο υπερσύγχρονο parking πρόκειται να κατασκευαστεί στο αεροδρόμιο μέχρι το 2027, αλλάζοντας σημαντικά τα δεδομένα στη στάθμευση ενώ θα είναι από τα μεγαλύτερα έργα στάθμευσης που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στην χώρα.

Η αυξανόμενη επιβατική κίνηση δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες για νέες υποδομές στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την κατασκευή ενός νέου στεγασμένου χώρου στάθμευσης στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» να αποτελεί προτεραιότητα ενώ όταν ολοκληρωθεί θα αποτελεί το μεγαλύτερο parking της Αθήνας.

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Tο νέο κτήριο στάθμευσης θα κατασκευαστεί στη θέση των υφιστάμενων χώρων βραχείας στάθμευσης, βελτιώνοντας την πρόσβαση των επιβατών προς και από τον αεροσταθμό. Θα έχει συνολική έκταση 98.600 τ.μ. και μέγιστη χωρητικότητα 3.365 οχημάτων και σε υπόγειο χώρο στάθμευσης, με τις σχετικές εργασίες να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

Οι πέντε από τους επτά ορόφους θα διατεθούν για στάθμευση βραχείας και μακράς διάρκειας, ενώ οι δύο υπόλοιποι θα φιλοξενούν αποκλειστικά τις εταιρείες leasing, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του αεροδρομίου, εξυπηρετώντας τόσο τους τουρίστες όσο και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Τι αλλάζει

Από τον περσινό Ιούλιο, ο χώρος Μικρής Διάρκειας 1 (Short Term 1) έχει κλείσει και έχει μεταφερθεί εντός του χώρου Μακράς Διάρκειας (Long Term), περιμετρικά της πεζογέφυρας που οδηγεί στον Κύριο Αεροσταθμό.

Οι χώροι στάθμευσης μοτοσυκλετών, εντός και εκτός του Short Term 1 έχουν καταργηθεί από τις 3 Ιουλίου και έχουν μεταφερθεί σε νέο χώρο με ξεχωριστή είσοδο μέσα στο Long Term, με δωρεάν στάθμευση.

Στο νέο χώρο για Short Term πάρκινγκ ισχύει δωρεάν στάθμευση 20 λεπτών, ενώ εκεί έχουν μεταφερθεί και οι θέσεις φόρτισης για 14 ηλεκτρικά οχήματα σε συνεργασία με τη ΔΕΗ blue.

Παράλληλα υπάρχει και το πάρκινγκ Μικρής Διάρκειας 2, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο των Αφίξεων και είναι η ιδανική λύση για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κτήριο του Κύριου Αεροσταθμού. Στο πάρκινγκ αυτό ισχύει δωρεάν στάθμευση 20 λεπτών.

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Η δωρεάν στάθμευση των 20 λεπτών ισχύει για 2 εισόδους την ημέρα. Από την 3η είσοδο και μετά, ισχύουν χρεώσεις σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Για στάθμευση έως 1 ώρα, το κόστος είναι 6 ευρώ.

Παράλληλα υπάρχει και το πάρκινγκ Μικρής Διάρκειας 2, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο των Αφίξεων και είναι η ιδανική λύση για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κτήριο του Κύριου Αεροσταθμού. Στο πάρκινγκ αυτό ισχύει δωρεάν στάθμευση 20 λεπτών.

Η δωρεάν στάθμευση των 20 λεπτών ισχύει για 2 εισόδους την ημέρα. Από την 3η είσοδο και μετά, ισχύουν χρεώσεις σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο.

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Το Economy Parking του αεροδρομίου το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για online κρατήσεις, έχει μεταφερθεί στην περιοχή του Εμπορικού Πάρκου. Ο οδηγός πρέπει να ακολουθεί τις πινακίδες για Εμπορικό Πάρκο / Economy (P4). Διατίθεται δωρεάν λεωφορείο για τη μεταφορά του απευθείας στον Κύριο Αεροσταθμό.