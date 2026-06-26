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Το περιστατικό αυτό αποτελεί συνέχεια μιας σειράς τεχνικών προβλημάτων σε κρίσιμες υποδομές αεροναυτιλίας, τα οποία έχουν επηρεάσει επανειλημμένα τη χωρητικότητα του αεροδρομίου και την ομαλή λειτουργία του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο των διαδοχικών δυσλειτουργιών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναγκάστηκε πρόσφατα να χρησιμοποιήσει αεροσκάφος από τη Βουλγαρία για τον έλεγχο των ραδιοβοηθημάτων.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ακινητοποίηση των δύο ελληνικών αεροσκαφών ελέγχου λόγω ελλείψεων σε ανταλλακτικά, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον προγραμματισμό της συντήρησης και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων ασφαλείας.

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Η είδηση είναι από εκείνες που δεν μπορείς να τις περάσεις στα ψιλά: νέα βλάβη σε ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην περιοχή της Μερέντας, προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», που σε αρκετές περιπτώσεις άγγιξαν ακόμη και τις δύο ώρες. Το πρόβλημα αφορούσε απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ και επηρέασε τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Και εδώ αρχίζει το πραγματικό θέμα. Διότι δεν μιλάμε για μία τυχαία βλάβη σε ένα δευτερεύον μηχάνημα. Μιλάμε για κρίσιμη υποδομή αεροναυτιλίας που συνδέεται με την προσέγγιση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Και μάλιστα στην καρδιά της θερινής περιόδου, όταν η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό, όταν οι πτήσεις είναι αλλεπάλληλες, όταν κάθε καθυστέρηση σε μία άφιξη ή αναχώρηση γίνεται αλυσίδα ταλαιπωρίας για χιλιάδες επιβάτες και δεκάδες πληρώματα.

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Το ανησυχητικό δεν είναι μόνο η βλάβη. Είναι το «ξανά». Ξανά Μερέντα. Ξανά καθυστερήσεις. Ξανά περιορισμός χωρητικότητας. Ξανά ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να διαχειρίζονται με επαγγελματισμό μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε να φτάνει στα χέρια τους ως έκτακτη ανάγκη. Διότι οι ελεγκτές υπάρχουν για να εγγυώνται την ασφαλή ροή της κυκλοφορίας, όχι για να καλύπτουν διαρκώς τρύπες διοικητικού προγραμματισμού, ελλείψεων, καθυστερημένων ανταλλακτικών και κακής συντήρησης.

Τον Φεβρουάριο του 2026, πάλι στο «Ελ. Βενιζέλος», υπήρξε τεχνική βλάβη στη μεταφορά δεδομένων από τη θέση Μερέντα προς το αεροδρόμιο. Τότε, σύμφωνα με την ΥΠΑ, προκλήθηκε δυσλειτουργία και προσωρινή μείωση της χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Οι ελεγκτές, από την πλευρά τους, είχαν καταγγείλει ότι η Προσέγγιση Αθηνών έμεινε να λειτουργεί με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ και χωρίς εφεδρικές συχνότητες.

Και πριν από αυτό; Τον Αύγουστο του 2025, η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ είχε αναφέρει σοβαρή βλάβη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στον λόφο Μερέντα, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το Τερματικό Radar Μερέντας, μαζί με εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών. Η απώλεια αυτών των κρίσιμων συστημάτων οδήγησε σε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία και σε σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς το «Ελ. Βενιζέλος».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η AEGEAN ενημέρωνε το επιβατικό κοινό ότι από το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου η χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας είχε περιοριστεί κατά περίπου 25% στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με καθυστερήσεις 30 έως 40 λεπτών το πρωί, οι οποίες κλιμακώνονταν μέσα στη μέρα λόγω της αθροιστικής επίδρασης στα δρομολόγια.

Τον Ιανουάριο του 2026 ήρθε και το γενικευμένο πρόβλημα στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της ΥΠΑ, στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό. Τότε είχαν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια και, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΥΠΑ, εξυπηρετούνταν μόνο μέρος των υπερπτήσεων για λόγους απόλυτης διατήρησης της ασφάλειας.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε το κερασάκι στην τούρτα: οι έλεγχοι των ραδιοβοηθημάτων και των συστημάτων προσέγγισης στο «Ελ. Βενιζέλος» έγιναν με αεροσκάφος Falcon από τη Βουλγαρία. Γιατί; Διότι, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η ΥΠΑ χρειάστηκε να επιστρατεύσει αεροσκάφος της βουλγαρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον περιοδικό έλεγχο και το calibration των ραδιοβοηθημάτων, ενώ τα δύο ελληνικά ειδικά αεροσκάφη που διαθέτει η ΥΠΑ φέρονται καθηλωμένα στο έδαφος λόγω βλαβών ή ελλείψεων ανταλλακτικών.

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Εδώ δεν μιλάμε πλέον μόνο για τεχνική ατυχία. Μιλάμε για συντονισμό. Και μάλιστα για συντονισμό στο απόλυτο μηδέν, όταν δύο ελληνικά αεροσκάφη που θα έπρεπε να υπηρετούν μια τόσο κρίσιμη αποστολή βρίσκονται ταυτόχρονα μη διαθέσιμα. Δεν γίνεται σε μια χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες, σε μια χώρα που έχει γεωγραφία νησιωτική, αεροπορικά ευαίσθητη και επιχειρησιακά απαιτητική, να φτάνουμε να φωνάζουμε αεροσκάφος από τη Βουλγαρία για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος στα ραδιοβοηθήματα της Αθήνας.

Το ερώτημα δεν είναι αν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έκαναν καλά τη δουλειά τους. Την κάνουν. Και ακριβώς επειδή την κάνουν, περιορίζουν τη χωρητικότητα όταν χρειάζεται, για να μη διακινδυνεύσει η ασφάλεια. Το ερώτημα είναι άλλο: ποιος έχει την ευθύνη ώστε τα ραντάρ, οι συχνότητες, τα ραδιοβοηθήματα και τα αεροσκάφη ελέγχου της ΥΠΑ να είναι διαθέσιμα, συντηρημένα, πιστοποιημένα και έτοιμα πριν φτάσουμε στο καλοκαιρινό κόκκινο;

Η ασφάλεια των πτήσεων δεν είναι δελτίο Τύπου. Δεν είναι «θα το δούμε». Δεν είναι «έτυχε». Είναι προγραμματισμός, ανταλλακτικά, συμβάσεις, τεχνικό προσωπικό, συντήρηση και εφεδρείες. Όταν λείπει ένα από αυτά, το σύστημα πιέζεται. Όταν λείπουν πολλά μαζί, τότε οι επιβάτες περιμένουν στις αίθουσες αναμονής, οι εταιρείες ανατρέπουν προγράμματα, οι ελεγκτές δουλεύουν στα όρια και η χώρα εκτίθεται.

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Και επειδή τα περιστατικά δεν είναι πια μεμονωμένα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη μία καθησυχαστική φράση. Χρειάζεται πλήρης εξήγηση: τι ακριβώς χάλασε τώρα στη Μερέντα, πότε αποκαταστάθηκε, ποια εφεδρεία λειτούργησε, ποια δεν λειτούργησε, γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα και γιατί η ΥΠΑ βρέθηκε να χρειάζεται αεροπλάνο από τη Βουλγαρία για ελέγχους που θα έπρεπε να μπορεί να κάνει με τα δικά της μέσα.

Διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητάει από τον τουρίστα να την εμπιστευθεί, από την αεροπορική εταιρεία να τη βάλει στο πρόγραμμά της και από τον πολίτη να μην ανησυχεί, όταν τα κρίσιμα συστήματα της αεροναυτιλίας δίνουν κάθε τόσο αφορμές για νέες καθυστερήσεις, νέα ερωτήματα και νέα ταλαιπωρία.

Το σύντομο χρονικό των μεγάλων προβλημάτων

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19 Αυγούστου 2025: Σοβαρή βλάβη στον λόφο Μερέντα. Εκτός λειτουργίας το Τερματικό Radar Μερέντας και εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών. Σημαντικές καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος».

25-26 Σεπτεμβρίου 2025: Περιορισμός χωρητικότητας αφίξεων κατά περίπου 25% στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Η AEGEAN μιλά για καθυστερήσεις 30-40 λεπτών που κλιμακώνονταν στη διάρκεια της ημέρας.

4 Ιανουαρίου 2026: Πρόβλημα στις συχνότητες του FIR Αθηνών, με περιορισμούς στα ελληνικά αεροδρόμια και εξυπηρέτηση μόνο μέρους των υπερπτήσεων.

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19 Φεβρουαρίου 2026: Νέα βλάβη στη μεταφορά δεδομένων από τη Μερέντα προς το «Ελ. Βενιζέλος». Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η Προσέγγιση Αθηνών λειτουργούσε με ένα μόνο από τα τρία προβλεπόμενα ραντάρ.

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10-11 Ιουνίου 2026: Έλεγχοι ραδιοβοηθημάτων με Falcon από τη Βουλγαρία, καθώς το ελληνικό αεροσκάφος της ΥΠΑ φέρεται καθηλωμένο λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, ενώ άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι και τα δύο ειδικά αεροσκάφη της ΥΠΑ ήταν καθηλωμένα.

25 Ιουνίου 2026: Νέα αναφορά για βλάβη σε ραντάρ προσέγγισης της ΥΠΑ στη Μερέντα, με καθυστερήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις έφθασαν έως και τις δύο ώρες

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