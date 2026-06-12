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Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων αναμένονται την Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, μετά την εκκένωση ενός τερματικού σταθμού λόγω περιστατικού ασφαλείας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

«Το προληπτικό μέτρο που έλαβε η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει πλέον λήξει και οι επιβάτες περνούν ξανά από τους ελέγχους ασφαλείας. Οι πτητικές λειτουργίες επανέρχονται σταδιακά», δήλωσε η εκπρόσωπος.

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✈️Heute Morgen kam es am #Flughafen #Hamburg zu einem unbefugten Zutritt zum Sicherheitsbereich. Die Person wurde festgestellt und in Gewahrsam genommen. Der Betrieb der Luftsicherheitskontrolle läuft seit 11:30 Uhr wieder. #Bundespolizei #Sicherheit



ℹ️: https://t.co/9Sn7Ul33Oc pic.twitter.com/ny2949EpHs — Bundespolizei im Norden (@bpol_nord) June 12, 2026

«Ωστόσο, θα υπάρξουν καθυστερήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ορισμένες από αυτές ιδιαίτερα σημαντικές. Επίσης, θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων μέσα στην ημέρα», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των ακυρώσεων.

Wegen eines betätigten Nottüröffners ist der Sicherheitsbereich am Flughafen Hamburg geräumt worden. Passagiere mussten Flugzeuge verlassen, alle Flüge verspäten sich. https://t.co/4wT30icOUN — DIE ZEIT (@zeitonline) June 12, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:45 το πρωί τοπική ώρα (10:45 ώρα Ελλάδας), όταν ένας άνδρας πάτησε κουμπί έκτακτης ανάγκης που ανοίγει τις οδούς διαφυγής, αποκτώντας χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση στη ζώνη ασφαλείας του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας ανέφερε ότι ο άνδρας πιθανότατα είχε απλώς χάσει τον προσανατολισμό του, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών και την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του τερματικού σταθμού.