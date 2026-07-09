Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς μετονομάστηκε επίσημα σε «Διεθνές Αεροδρόμιο του Προέδρου Ντόναλντ Τζ.

Τραμπ» βάσει σχετικού νόμου του κυβερνήτη της Φλόριντα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ όρισε την 9η Ιουλίου ως ημερομηνία έναρξης της νέας επίσημης ονομασίας του αεροδρομίου.

Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου σαράντα ημερών, το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιεί παράλληλα τον παλαιό κωδικό PBI για τους επιβάτες και τον νέο κωδικό DJT.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναβάθμισαν τα συστήματα κρατήσεων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η σωστή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών κατά την περίοδο αλλαγής των κωδικών.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών ανακοίνωσε ότι ο νέος κωδικός DJT θα τεθεί σε πλήρη ισχύ για όλες τις λειτουργίες στις 18 Αυγούστου.

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Φλόριντα Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα φέρει πλέον και επίσημα, από την Πέμπτη, την ονομασία «Διεθνές Αεροδρόμιο του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Αν και η μετονομασία τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή και η αντικατάσταση της σχετικής σήμανσης έχει ήδη ξεκινήσει, ο νέος τριγράμματος κωδικός DJT θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Αυγούστου.

Η απόφαση βασίζεται στον νόμο που υπέγραψε τον περασμένο Μάρτιο ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, με τον οποίο προβλέπεται η μετονομασία του αεροδρομίου προς τιμήν του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε οδηγία που ορίζει ότι η νέα ονομασία τίθεται σε ισχύ από τις 9 Ιουλίου.

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Ήδη στους δρόμους που οδηγούν στο αεροδρόμιο έχουν τοποθετηθεί νέες πινακίδες με το όνομα του Αμερικανού προέδρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 12 αεροδρόμια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ονομαστεί προς τιμήν προέδρων της χώρας.

Ladies and gentlemen, welcome to PRESIDENT DONALD J. TRUMP INTERNATIONAL AIRPORT @fly_DJT ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/2NobkmE3zW July 9, 2026

Δύο διαφορετικοί κωδικοί για μεταβατική περίοδο 40 ημερών

Παρότι το αεροδρόμιο απέκτησε νέα ονομασία, ο τριγράμματος κωδικός που χρησιμοποιούν οι επιβάτες για κρατήσεις εισιτηρίων και αναζήτηση πληροφοριών πτήσεων θα παραμείνει προσωρινά ο PBI.

Για διάστημα 40 ημερών θα ισχύουν παράλληλα δύο διαφορετικοί κωδικοί. Συγκεκριμένα, το αναγνωριστικό τοποθεσίας της FAA και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) θα είναι το DJT και θα χρησιμοποιείται από πιλότους, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αεροπορικές υπηρεσίες. Αντίθετα, οι επιβάτες θα συνεχίσουν να βλέπουν τον κωδικό PBI στις κρατήσεις, στα εισιτήρια και στις πληροφορίες πτήσεων μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση.

WATCH: At 5:01 a.m. ET today, Palm Beach International Airport was officially renamed Donald J. Trump International Airport. The airport’s code has also changed from PBI to DJT. pic.twitter.com/idOgb5oqCo — Breaking911 (@Breaking911) July 9, 2026

Ο αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας στην Atmosphere Research Group, Χένρι Χάρτβελντ, δήλωσε στο CBS ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προσαρμόσει τα συστήματα κρατήσεων, εξυπηρέτησης επιβατών και διαχείρισης αποσκευών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο οι ταξιδιώτες όσο και οι αποσκευές τους θα καταλήγουν στο σωστό αεροδρόμιο.

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Όπως ανέφερε, οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες τον διαβεβαίωσαν ότι, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής, όσοι αναζητούν πτήσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό PBI στις ιστοσελίδες τους θα ανακατευθύνονται αυτόματα στις πτήσεις του αεροδρομίου που πλέον φέρει την ονομασία DJT.

Ο Χάρτβελντ πρόσθεσε ακόμη ότι τα πληρώματα καμπίνας θα μπορούν να καλωσορίζουν τους επιβάτες λέγοντας «καλώς ήρθατε στο Γουέστ Παλμ Μπιτς», αντί να χρησιμοποιούν τη φράση «καλώς ήρθατε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Εξαιρετικά σπάνια η αλλαγή κωδικού αεροδρομίου

Η τροποποίηση του τριγράμματου κωδικού ενός αεροδρομίου αποτελεί ιδιαίτερα ασυνήθιστη διαδικασία. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), οι συγκεκριμένοι κωδικοί θεωρούνται ουσιαστικά μόνιμοι και αλλάζουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει σοβαρή αιτιολόγηση, κυρίως για λόγους που σχετίζονται με την αεροπορική ασφάλεια.

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Εκπρόσωπος της IATA δήλωσε ότι η αλλαγή του κωδικού από PBI σε DJT πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα των αεροπορικών εταιρειών που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, παράλληλα με τη μετονομασία του σε «Διεθνές Αεροδρόμιο του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

🇺🇸New road signs are up as Palm Beach International Airport prepares to officially become President Donald J. Trump International Airport on Thursday.



The airport’s airline code will change from PBI to DJT on August 18.pic.twitter.com/db9rKVrcss — NewsForce (@Newsforce) July 8, 2026

Η IATA έχει ήδη ενημερώσει όλους τους φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας ότι ο νέος κωδικός θα τεθεί επίσημα σε ισχύ στις 18 Αυγούστου, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την προσαρμογή και την ενημέρωση όλων των πληροφοριακών συστημάτων.

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Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης, η επίσημη ιστοσελίδα του αεροδρομίου καλεί τους επιβάτες να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον κωδικό PBI τόσο για τις κρατήσεις όσο και για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις πτήσεις τους.

Με πληροφορίες από CBS News

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