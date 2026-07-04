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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, όταν επεισόδιο με ομάδα νεαρών επιβατών είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερες από τρεις ώρες πτήση με προορισμό τη Νάπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το αεροσκάφος της Volotea είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναχώρησης και βρισκόταν στον διάδρομο, έτοιμο για απογείωση, όταν τουλάχιστον δέκα νεαροί έλυσαν τις ζώνες ασφαλείας τους, σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του πληρώματος.

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Οι αεροσυνοδοί τους ζήτησαν επανειλημμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία απογείωσης δεν μπορούσε να συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, καθώς οι επιβάτες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποδείξεις, ενημερώθηκε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους.

Ο πιλότος αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία απογείωσης και να επιστρέψει το αεροσκάφος στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και τους αποβίβασαν.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστέρηση άνω των τριών ωρών στην πτήση προς τη Νάπολη, ενώ επηρέασε και το πρόγραμμα άλλων πτήσεων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις.