Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή «Το Πρωινό» ολοκληρώνει τον κύκλο της για τη φετινή σεζόν στον ΑΝΤ1 την ερχόμενη Παρασκευή.

Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης αναμένεται να παραμείνουν στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα την επόμενη χρονιά.

Παρά τη συμφωνία στο οικονομικό σκέλος, ο παρουσιαστής δεν έχει υπογράψει ακόμα την ανανέωση του συμβολαίου του με τον σταθμό.

Ο Γιώργος Λιάγκας πρόκειται να αναχωρήσει για διακοπές αμέσως μετά το φινάλε της εκπομπής, ανεξάρτητα από την εκκρεμότητα των υπογραφών.

Ο Πάνος Κατσαρίδης αναζητά νέα τηλεοπτική στέγη, ενώ η Μαρία Αντωνά παραμένει εκτός τηλεοπτικών προγραμμάτων μετά το τέλος της εκπομπής της.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Το “Πρωινό” αύριο κλείνει τον κύκλο του, κλείνει τον κύκλο της η εκπομπή αυτή και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του, ή στο σπίτι του, στις διακοπές του, όπου θέλει ο καθένας» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της προτελευταίας εκπομπής για τη φετινή σεζόν. «Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους».

Στην έναρξη της Τετάρτης, το μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα ήταν στο ίδιο ύφος: «Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του “Πρωινού” στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα».

Advertisement

Advertisement

Η Φωτεινή Πετρογιάννη μαζί με τον Τάσο Τεργιάκη θα συνεχίσουν -εκτός απροόπτου- στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα και την επόμενη σεζόν.

Μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, ο ΑΝΤ1 δεν είχε στείλει ανακοίνωση για την διετή ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Λιάγκα, παρά το γεγονός ότι οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει στο οικονομικό σκέλος, που ήταν και το πιο δύσκολο, καθώς ο παρουσιαστής έχει και την επιμέλεια της εκπομπής του.

Ο καλός φίλος του Γιώργου Λιάγκα, Πάνος Κατσαρίδης, βρίσκεται σε αναζήτηση νέας τηλεοπτικής στέγης.

Διακοπές χωρίς υπογραφές για τον Γιώργο Λιάγκα;

Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα ευχηθεί καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές αυτή την Παρασκευή, χωρίς να έχει το νέο συμβόλαιό του υπογεγραμμένο. Ο ίδιος δείχνει να πτοείται πάντως αφού αμέσως μετά θα αναχωρήσει για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά, η οποία μένει- προς το παρόν- εκτός τηλεόρασης μετά το οριστικό φινάλε της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου- τη ζώνη αναλαμβάνει η Ενημέρωση του ΑΝΤ1.

Το περσινό φινάλε της εκπομπής του «Πρωινού».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λιάγκας κινδύνευσε να βρεθεί -για δεύτερη φορά- έξω από τον ΑΝΤ1 μετά από 4,5 σεζόν συνεχούς παρουσίας- αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο χρόνια είχε δεχτεί πρόταση και από τον ALPHA, ενώ φέτος τον προσέγγισε μόνο το OPEN εξαιτίας της πολυσυζητημένης συμφωνίας ανάμεσα στους τέσσερις (ALPHA, MEGA, STAR, ANT1) να μη διεκδικεί ο ένας πρόσωπα του άλλου παρά μόνο αν έχουν αποδεσμευτεί από τον σταθμό με σκοπό να μειώσουν τις αμοιβές των παρουσιαστών.