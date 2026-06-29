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Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών κόστους που εφαρμόζουν οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί στις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η συστηματική διακοπή των εκπομπών έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία της ΕΣΗΕΑ για την απώλεια πολυάριθμων θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Οι εργοδότες καλούνται από το σωματείο να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για νέες συλλογικές συμβάσεις.

Παρά τα σενάρια για πιθανή επιστροφή της παρουσιάστριας στον ΑΝΤ1, καμία πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποια νέα επαγγελματική συμφωνία μέχρι στιγμής.

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Στην Αθήνα βρίσκεται η Φαίη Σκορδά από το βράδυ της Κυριακής μετά τη διήμερη απόδρασή της στην Πάρο για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Η 46χρονη παρουσιάστρια που βρέθηκε μέσα σε ένα απόγευμα εκτός τηλεόρασης, αποχαιρέτησε με μεγάλη- και αναμενόμενη- αξιοπρέπεια το κοινό του MEGA την Παρασκευή, με το επαγγελματικό της μέλλον να φαίνεται- για πρώτη φορά στην καριέρα της- αβέβαιο. Και αυτό γιατί, έχοντας αποδεσμευτεί από τον σταθμό μόλις μιάμιση μέρα πριν από το φινάλε της σεζόν, δεν είχε καθόλου χρόνο να κάνει επαφές με άλλους σταθμούς.

Στην Πάρο με τον αγαπημένο της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Το απρόσμενο, για πολλούς, επαγγελματικό διαζύγιο της Φαίης Σκορδά με το MEGA ήταν η χαριστική βολή στο, μέχρι πρότινος, απόρθητο κάστρο των τηλεστάρ της πρωινής ζώνης. Εδώ και λίγους μήνες, οι ιδιοκτήτες τεσσάρων ιδιωτικών σταθμών, μετά από μια συμφωνία που λέγεται ότι ήθελαν- αλλά δεν κατάφεραν- να μείνει μυστική, είχαν αποφασίσει να μειώσουν από 30% έως 40% τα κόστη στα ζωντανά μαγκαζίνο.

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Το τσουνάμι εκκαθαρίσεων που ακολούθησε, αφήνει άνεργους εκατοντάδες ανθρώπους που έργαζονται κυρίως πίσω από τις κάμερες, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο διάστημα τη συστηματική διακοπή των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών γεγονός που οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασίας δημοσιογράφων. Ήδη, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η τηλεοπτική χρονιά, τρείς τηλεοπτικοί σταθμοί προχώρησαν στη διακοπή εκπομπών, οι οποίες δεν θα επαναληφθούν τη νέα χρονιά.

Η ΕΣΗΕΑ καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και ζητεί από την κυβέρνηση και το ΕΣΡ να εξετάσουν, εάν εφαρμόζεται ο νόμος σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες προβλέπονται για τη λειτουργία των σταθμών. Παράλληλα, καλούμε για μια ακόμη φορά τους εργοδότες να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις άμεσα, για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Η Φαίη Σκορδά ποζάροντας στην παράλια του Σωρού στην Αντίπαρο.

ΑΝΤ1 καλεί Σκορδά;

Όπως συνέβη πριν από τέσσερα χρόνια στον ΑΝΤ1, έτσι και τώρα στο MEGA, το εμπορικό τμήμα ήταν αυτό που «πένθησε» περισσότερο την απώλεια της Φαίης Σκορδά. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη παρουσιάστρια παραμένει ένα ισχυρό brand, με δικό της πελατολόγιο που την ακολουθεί σε όποια στέγη και αν βρεθεί.

Αυτός ήταν εξάλλου ο λόγος που αρκετοί άνθρωποι του χώρου, έσπευσαν να υποθέσουν ότι η Φαίη θα επιστρέψει στον ΑΝΤ1, καθώς υπάρχουν εκεί αρκετά στελέχη που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν ξανά μαζί της. Αυτό όμως είναι κάτι, που μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνει- τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Λεπτομέρεια: Ο ΑΝΤ1 στην πραγματικότητα δεν απομάκρυνε τη Φαίη Σκορδά πριν από 4 χρόνια. Αρχικά της είχε προταθεί να χωριστεί το «Πρωινό» σε δύο ενότητες, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναλαμβάνει την ενημέρωση και εκείνη να ακολουθεί με την ψυχαγωγική ενότητα. Εκείνη είχε ζητήσει να βγαίνει πρώτα εκείνη και μετά να ακολουθεί ο πρώην σύζυγός της, κάτι που δεν έγινε δεκτό. Στη συνέχεια της προτάθηκε να παρουσιάσει το πρωινό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου και όταν η απάντησή της ήταν ξανά αρνητική, η ιδιοκτησία της είχε προτείνει να μείνει για ένα διάστημα εκτός και να συνεχίσει να πληρώνεται μέχρι οι δυο πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα πρότζεκτ.

Επιστρέφοντας στο παρόν, δεν αποκλείεται η Φαίη Σκορδά να έκανε, έστω και με χιούμορ, manifestation για το Dancing with the Stars, καθώς με κάθε ευκαιρία έλεγε στον αέρα του MEGA πόσο ήθελε να το παρουσιάσει. Το πετυχημένο φορμάτ επιστρέφει στον ΑΝΤ1 το δεύτερο μισό με τη Φαίη Σκορδά να παρουσιάζεται ξαφνικά ως βασική υποψήφια για την παρουσίαση, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις στα live του The Voice στον ΣΚΑΪ το 2023.

Η ίδια προς το παρόν, παρά τον προβληματισμό της για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα, παραμένει ψύχραιμη και έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει (εκτός από τον γάμο της) τις επόμενες επαγγελματικές κινήσεις της που δεν περιλαμβάνουν μόνο την τηλεόραση.