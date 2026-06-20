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Εδώ και αρκετές εβδομάδες ακούγεται ότι η ηγεσία του ΑΝΤ1 σχεδίαζε την επιστροφή του DWTS, έχοντας ως εναλλακτική επιλογή το So you think you can dance.

Τελικά προτιμήθηκε η αρχική, πιο ασφαλής και πιο ακριβή- επιλογή, και φυσικά, όπως ήταν λογικό, η παρουσίαση θα ανατεθεί στη Ζέτα Μακρυπούλια, που ήταν και η πρώτη παρουσιάστρια του επιτυχημένου μουσικού σόου στην Ελλάδα.

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Όταν η Ζέτα Μακρυπούλια είχε συναντήσει τη Δούκισσα Νομικού στη σκηνή του DWTS το 2013.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Huffpost, το DWTS θα κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της επόμενης σεζόν, πιθανότατα τον Φεβρουάριο, αφού ο πρώτος μήνας του χρόνου θεωρείται πολύ μουδιασμένος εμπορικά. Αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 δεν έχουν προσεγγίσει ακόμα υποψήφιους παίκτες ενώ εκπλήξεις αναμένεται να υπάρξουν και στα ονόματα της κριτικής επιτροπής.

Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουν προβληθεί και τα υπόλοιπα πέντε επεισόδια του Moments -όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί- ένα project που δεν κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και θα μπει οριστικά στον πάγο.

Μετά τον ΑΝΤ1, το STAR είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του DWTS με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Όσο για τη Ζέτα Μακρυπούλια, όλα δείχνουν πως το «Ρουκ Ζουκ» μετά τα έντονα σημάδια κόπωσης που παρουσίασε τη φετινή χρονιά, θα μεταφερθεί στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με μεγαλύτερη, όμως διάρκεια.

Πότε θα προβληθεί ο επόμενος κύκλος του YFSF στον ΑΝΤ1

Η μεγαλύτερη τηλεοπτική έκπληξη του 2026 ήταν η άκρως επιτυχημένη επιστροφή του σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1, με ποσοστά τηλεθέασης που ξεπέρασαν ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των ανθρώπων του σταθμού. Παρόλα αυτά, ο σταθμός πήρε την απόφαση να μην συμπεριλάβει το YFSF στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν αλλά να το μεταφέρει για το φθινόπωρο του 2027 με το όνομα του Σάκη Ρουβά να αποτελεί φυσικά την πρώτη επιλογή για τον ρόλο της παρουσίασης.