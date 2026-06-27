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Λίγες μέρες μετά τον θάνατο γιατρού στη Μυτιλήνη, νέα τραγωδία σημειώθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας καθώς μία 35χρονη λεχώνα άφησε την τελευταία της πνοή, χτυπημένη από βαρύτατη λοίμωξη, λίγο αφότου είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Ξεσπάει ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας

Ο σύζυγός της, συγκλονισμένος από την απώλεια, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πώς μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, «πήγα τη γυναίκα μου να γεννήσει και δεν την έφερα ποτέ πίσω», εκφράζοντας την απόγνωσή του και ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η σύζυγός του.

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Το χρονικό

Η νέα γυναίκα εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, παθαίνοντας σηπτικό σοκ (σηψαιμία).

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή της σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η 35χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο ο οργανισμός της δεν άντεξε και, δυστυχώς, προχθές το απόγευμα κατέληξε.

Ο σύζυγός της καλείται να διαχειριστεί μια αδιανόητη απώλεια, να μεγαλώσει μόνος τα δύο παιδιά τους και, παράλληλα, να βρει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η γυναίκα της ζωής του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική εξέλιξη, ενώ το σημερινό τελευταίο αντίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.