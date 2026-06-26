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Θλίψη προκάλεσε την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου 36χρονη γιατρού, μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τον τοκετό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μάγδα Πασβούρη γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όμως λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της με τέτοιο απροσδόκητο τρόπο.

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Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Παρασκευής (26/6), ο σύζυγος της 36χρονης έγραψε: «Η αγάπη μου για σένα θα είναι παντοτινή. Το παιδί μας θα μεγαλώσει με το ίδιο ήθος, τις ίδιες αξίες και την ίδια αγάπη για τον συνάνθρωπο που σε χαρακτήριζαν. Σου υπόσχομαι πως θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον άνθρωπο με την ίδια αφοσίωση και ανιδιοτέλεια που υπηρέτησες κι εσύ».

Στην ίδια ανάρτηση, ενημέρωσε πως η κηδεία της 35χρονης θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοπέλου.

«Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων, θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την αγορά ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού για μονάδα του Ε.Σ.Υ., ώστε η μνήμη και η προσφορά σου να συνεχίσουν να σώζουν και να στηρίζουν ανθρώπινες ζωές», κατέληξε στην ανάρτησή του ο σύζυγος της άτυχης γιατρού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 36χρονη Μάγδα μόλις είχε γεννήσει το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό, ενώ μέχρι τους 6 μήνες της κύησης εργαζόταν καθημερινά στο ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων.