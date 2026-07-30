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Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μετά από πτώση, ενώ οι πρώτες βοήθειες προσφέρθηκαν αρχικά από γιατρό που βρισκόταν τυχαία στο σημείο.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό του για τη στάση του γιατρού, χαρακτηρίζοντάς τον ιατρό πρότυπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πράξη του διευθυντή του Κέντρου Υγείας προκάλεσε ευρεία αναγνώριση και θετικά σχόλια, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του στο καθήκον και την προσφορά προς τους ασθενείς.

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Τη δημόσια αναγνώρισή του προς τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά το περιστατικό στα Σπήλαια Διρού, όπου ο γιατρός ανέλαβε ο ίδιος να οδηγήσει ασθενοφόρο για τη διακομιδή μιας τραυματισμένης γυναίκας.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν μια νεαρή έπεσε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, τραυματίζοντας το πρόσωπό της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Notospress, στην προσπάθειά της να σηκωθεί έχασε τις αισθήσεις της, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο τής παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

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Λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε το πλήρωμα του ασθενοφόρου, με τον Ανάργυρο Μαριόλη να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και έχοντας το στηθοσκόπιο στον λαιμό του. Αφού εξέτασε την τραυματία μαζί με τους συναδέλφους του, ανέλαβε και πάλι την οδήγηση του οχήματος, μεταφέροντάς την στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Η στάση του γιατρού προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναδημοσιεύει τη σχετική είδηση και να τον επαινεί δημόσια.

«Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το περιστατικό περιέγραψε αναλυτικά και ο σύζυγος της γιατρού που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;

Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.

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Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.

Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.

Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.

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Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.

Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.

Στην εύλογη απορία όλων μας “ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;” μας ήρθε η απάντηση:

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“Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών………..”

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.

Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.

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Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.

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Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα».