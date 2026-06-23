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Ο υπουργός αναγνώρισε την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, προαναγγέλλοντας παράλληλα την προκήρυξη 1.131 μόνιμων θέσεων γιατρών για την ενίσχυση των δημόσιων δομών.

Αναφορικά με το φαινόμενο της άτυπης πληρωμής, ο κ.

Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμησή του, επισημαίνοντας τη μείωση στις λίστες αναμονής χειρουργείων.

Κασσελάκης παρουσίασε θέσεις για την υγεία, ενώ ο υπουργός υποστήριξε ότι πολλές από αυτές βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης από το υπουργείο.

Στο πολιτικό σκέλος, ο κ.

Κασσελάκης επιβεβαίωσε την αυτόνομη πορεία του κόμματός του στις επόμενες εκλογές, ενώ οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

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Ήταν μια εντυπωσιακή συζήτηση ζωντανά στο YouTube. Δείγμα ότι η πολιτική μπορεί να έχει την ουσία και την ευπρέπειά της όταν συζητούν δύο αντίθετοι κομματικοί πόλοι. Μια διαφορετική πολιτική συνάντηση, με αφετηρία το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και σαφείς αιχμές για την ευρύτερη πολιτική σκηνή, που είχαν διαδικτυακά ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασσελάκης. Συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε μετά την πρόσκληση του Τάιλερ Μακμπέθ προς τον υπουργό Υγείας, κινήθηκε από τα προβλήματα του ΕΣΥ και το «φακελάκι» έως τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και την αυτόνομη πορεία των «Δημοκρατών».

Στη ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη, που συμμετείχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έγινε έπειτα από πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Τάιλερ Μακμπέθ κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece.

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Η κουβέντα ξεκίνησε από το ΕΣΥ, με τον υπουργό Υγείας να επιχειρεί να υπερασπιστεί την εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας, αναγνωρίζοντας πάντως ότι η έλλειψη νοσηλευτών παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Όπως ανέφερε, το ΕΣΥ διαχειρίζεται περίπου 85.000 περιστατικά ημερησίως, ενώ ζήτησε να μην «πυροβολείται» συνολικά το σύστημα.

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε και στο σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού μέσω του 1566, υποστηρίζοντας ότι τα ραντεβού κλείνονται πλέον σε απόσταση ημερών και ότι φθάνουν περίπου τις 400.000 τον μήνα.

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπικό τόνο όταν ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα. Ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι του εύχεται να μη χρειαστεί ποτέ κάτι σοβαρό, προσθέτοντας ωστόσο ότι, αν συμβεί, το ΕΣΥ θα τον φροντίσει.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε και το «φακελάκι». Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, τονίζοντας όμως ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνική παθογένεια. Είπε ότι προσωπικά το «σιχαίνεται» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση στις λίστες αναμονής και η δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο περιορίζουν το πεδίο των άτυπων πληρωμών. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι η μέση αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχει μειωθεί κατά 92%, ενώ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσους εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές, λέγοντας ότι όπου εντοπίζει «φακελάκι» προχωρά σε απομάκρυνση.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε θέσεις για την Υγεία, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει ότι πολλές από αυτές είτε έχουν ήδη εφαρμοστεί είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης από το υπουργείο. Μάλιστα, με εμφανώς σκωπτικό τόνο, είπε στον πρόεδρο των «Δημοκρατών» ότι με αυτά που λέει θα μπορούσε να τον καλωσορίσει στη Νέα Δημοκρατία και στο υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας ότι του «βγαίνει πολύ δεξιός».

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η παρέμβαση του Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία του από δομές υγείας στις ΗΠΑ και αναφέρθηκε σε μοντέλα προηγμένης νοσηλευτικής πρακτικής. Περιέγραψε νοσηλευτές με διευρυμένες αρμοδιότητες, που μπορούν να λειτουργούν ως αυτόνομοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, να συμμετέχουν στη φροντίδα ασθενών, να συνταγογραφούν και να αξιοποιούνται ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές ή κλινικές με ελλείψεις προσωπικού.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τις προτάσεις ενδιαφέρουσες και ευχαρίστησε τον Τάιλερ Μακμπέθ για τη συμμετοχή του στη συζήτηση.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη θλίψη του για όσα συνέβησαν μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέφερε στο τραπέζι τον Αλέξη Τσίπρα, με αιχμηρό σχόλιο για τον ρόλο του στις εσωκομματικές εξελίξεις, ενώ ο κ. Κασσελάκης απάντησε ότι ο ίδιος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε στη διάρκεια της θητείας του.

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Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» επέμεινε ότι το κόμμα του θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία στις επόμενες εκλογές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος, παρά τις πιέσεις του υπουργού Υγείας.

Επιστρέφοντας στα θέματα Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ανακοινώσεις για την προκήρυξη 1.131 μόνιμων θέσεων γιατρών στο ΕΣΥ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι θέσεις θα καλυφθούν. Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα διαθέτει από τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη και απέρριψε την κριτική περί ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, λέγοντας ότι έχει καταγραφεί ρεκόρ χειρουργείων στο δημόσιο σύστημα.

Η συζήτηση δεν έκρυψε τις πολιτικές διαφορές των δύο πλευρών, αλλά ανέδειξε και ένα ενδιαφέρον παράδοξο: σε ένα πεδίο όπως η Υγεία, όπου η αντιπαράθεση είναι συνήθως μετωπική, ο διάλογος Γεωργιάδη – Κασσελάκη κινήθηκε ανάμεσα στην κριτική, την αναγνώριση υπαρκτών προβλημάτων και την προσπάθεια να εντοπιστούν σημεία πρακτικής σύγκλισης.

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