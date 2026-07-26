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Γεωργιάδης απέρριψε τις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά και δήλωσε ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον του για τους ισχυρισμούς σχετικά με διαγωνισμούς στα νοσοκομεία.

Σχετικά με τα δημοσιοποιημένα μηνύματα, ο υπουργός τόνισε πως αποτελούν γνωστό υλικό της δικογραφίας το οποίο έχει αξιολογηθεί πλήρως από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και προειδοποίησε για τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε μια ενδεχόμενη περίοδος ακυβερνησίας.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο κ.

Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα να μην ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα, αναγνωρίζοντας τον ιστορικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία.

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Νέα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση τόσο κατά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, με αφορμή την επαναφορά της υπόθεσης Novartis στην πολιτική επικαιρότητα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό» τις αναφορές στην υπόθεση Novartis, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές κατηγορίες εις βάρος του έχουν ήδη αρχειοθετηθεί νόμιμα και ότι η ελληνική Δικαιοσύνη δεν έχει αναδείξει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την επανεξέτασή τους. Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την υπόθεση που ο ίδιος χαρακτηρίζει «σκευωρία», συνεχίζει να επαναφέρει το ίδιο ζήτημα στην πολιτική αντιπαράθεση.

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Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και απέναντι στον Μάριο Σαλμά, υποστηρίζοντας ότι «δεν είπε τίποτα καινούργιο» αλλά επανέλαβε παλαιότερους ισχυρισμούς για διαγωνισμούς στα νοσοκομεία. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι έχει ήδη κινηθεί δικαστικά εναντίον του ανεξάρτητου βουλευτή και εμφανίστηκε βέβαιος πως η υπόθεση θα κριθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, επιμένοντας ότι οι καταγγελίες έχουν ήδη απαντηθεί θεσμικά και νομικά.

Αναφερόμενος στα μηνύματα που έχουν δημοσιοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, ο υπουργός επανέλαβε ότι αποτελούν γνωστό υλικό της δικογραφίας, επιβεβαιώνοντας πως είχε ζητήσει από τον τότε επικεφαλής της Novartis να εξετάσει τη δυνατότητα διαφημιστικής προβολής ενημερωτικής ιστοσελίδας, επιμένοντας όμως ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό, εκτιμώντας ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη περίοδος ακυβερνησίας θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά,_ προχώρησε σε μια έμμεση παραίνεση, δηλώνοντας ότι ελπίζει να μη συμβεί κάτι τέτοιο και αναγνωρίζοντας τον ιστορικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού. Σημειώσε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε ως πρόεδρο και πρωθυπουργό, ενώ παραδέχθηκε πως μια τέτοια εξέλιξη θα τον στενοχωρούσε σε προσωπικό επίπεδο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να μην προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, χαρακτηρίζοντάς τον ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.