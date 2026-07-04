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Στην σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών που βρίσκονται στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι δύο γιατροί έχουν παραιτηθεί μετά από αρκετά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο Μεγίστης και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο υγειονομικά, ενώ παράλληλα ζήτησε να σταματήσει η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ.

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Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό.

Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ.

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026