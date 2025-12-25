Σήμερα (25/12) ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε εφημερεύοντα νοσοκομεία μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και την γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίκου, με στόχο να στηρίξουν τους εργαζόμενους του ΕΣΥ, αλλά και ασθενείς που νοσηλεύονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο υπουργός Υγείας και οι συνεργάτες του μοίρασαν γλυκά στους εργαζόμενους του ΕΣΥ και μοίρασαν ευχές σε ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό. «Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», έγραψε στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.

Ανήμερα Χριστούγεννα με τον Υφυπουργό @mthemisto και την ΓΓ κ. Λίλιαν Βιλδιρίδου σκεφθήκαμε ότι οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ και οι ασθενείς μας που φτάνουν στα επείγοντα τέτοια μέρα θα αισθάνονται μοναξιά. Πήγαμε λοιπόν σε όλες τις εφημερίες μοιράσαμε γλυκά και ανταλλάξαμε ευχές με… pic.twitter.com/1ZPU7S3wyt — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 25, 2025