Σήμερα (25/12) ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε εφημερεύοντα νοσοκομεία μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και την γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίκου, με στόχο να στηρίξουν τους εργαζόμενους του ΕΣΥ, αλλά και ασθενείς που νοσηλεύονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Ο υπουργός Υγείας και οι συνεργάτες του μοίρασαν γλυκά στους εργαζόμενους του ΕΣΥ και μοίρασαν ευχές σε ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό. «Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», έγραψε στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.