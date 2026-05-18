Κάτω από την ασφυκτική πίεση της ενεργειακής κρίσης, και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου λόγω της ασφυξίας στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, μετά και την έκθεση της Bank of America ότι το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 130 δολάρια το βαρέλι.

Την είδηση ανακοίνωσε το ημικρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης της χώρας.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων και παραγώγων της Bank of America, υποστήριξε ότι η παγκόσμια οικονομία είναι σε πολύ δύσκολη θέση καθώς ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο για την αγορά πετρελαίου, το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους. Επίσης προειδοποίησε ότι οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί το αδιέξοδο με το Ιράν.

Ο Φρανσίσκο Μπλανς δήλωσε στο Bloomberg ότι μια αποκλιμάκωση στις τιμές εξαρτάται από τον τερματισμό του αμερικανικού και ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, ο οποίος έχει εγκλωβίσει τις αποστολές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Το βασικό πρόβλημα στην παγκόσμια αγορά είναι η τεράστια έλλειψη πετρελαίου, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια αποκλιμάκωσης των τιμών στο άμεσο μέλλον.

Τεράστια έλλειψη πετρελαίου – Τα πιθανά σενάρια

«Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο έλλειμμα», εξήγησε ο Μπλανς. «Υπολειπόμασταν κατά 14 έως 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, δηλαδή περίπου 14% με 15% κάτω από αυτό που απαιτείται ώστε οι τιμές να σταθεροποιηθούν και να επιστρέψουν στα 60 ή 70 δολάρια το βαρέλι».

Η εκτίμησή του αναδεικνύει τον κίνδυνο παρατεταμένης οικονομικής αναταραχής εξαιτίας των επίμονα υψηλών τιμών ενέργειας, μετά το ύψους 80% ράλι που κατέγραψε το Brent από την αρχή του έτους έως και την περασμένη Παρασκευή, φτάνοντας στα 109,26 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Το ουσιαστικό κλείσιμο μιας θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πλήττει κυρίως την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αλλά ταυτόχρονα ασκεί πιέσεις σε καταναλωτές και βιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Μπλανς μίλησε λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Αν και η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πρόταση, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ικανοποιήσει ένα από τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της BofA, η ταχεία αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών αποτελεί το ιδανικό σενάριο για την αγορά. Αν όμως συνεχιστεί ο λεγόμενος «διπλός αποκλεισμός», οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν σταδιακά προς τα 120 ή ακόμη και τα 130 δολάρια το βαρέλι έως τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου.

Το τρίτο και πιο αρνητικό σενάριο αφορά ενδεχόμενη επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο ασταθή, με τις τιμές να αυξάνονται σημαντικά», προειδοποίησε ο Μπλανς.

Όπως σημείωσε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά πιθανές νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν την προσφορά πετρελαίου για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

