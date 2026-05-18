Το Ιράν απέστειλε μια νέα πρόταση ειρήνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με όρους που φαίνεται να είναι παρόμοιοι με προηγούμενες προτάσεις τις οποίες η Ουάσινγκτον είχε απορρίψει. Ωστόσο, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα 18 Μαίου, ότι οι ΗΠΑ έχουν σε ορισμένα ζητήματα μετριάσει τις θέσεις τους.

Πηγή από το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι το Ισλαμαμπάντ, το οποίο μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή από τότε που φιλοξένησε τον μοναδικό γύρο συνομιλιών για την ειρήνη τον περασμένο μήνα, διαβίβασε τη νέα πρόταση στην Ουάσινγκτον. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρόοδος παραμένει δύσκολη, καθώς οι δύο πλευρές «συνεχώς μετακινούν τα όρια των θέσεών τους», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε πολύ χρόνο».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Esmaeil Baghaei, επιβεβαίωσε ότι οι θέσεις της Τεχεράνης έχουν «μεταφερθεί στην αμερικανική πλευρά μέσω Πακιστάν», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Ουάσινγκτον δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο.

Σύμφωνα με Ιρανό ανώτερο αξιωματούχο, η νέα πρόταση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με την προηγούμενη ιρανική προσφορά, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια».

Η πρόταση προβλέπει ότι αρχικά θα δοθεί έμφαση στον τερματισμό του πολέμου, στο άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ και στην άρση των θαλάσσιων κυρώσεων. Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ο εμπλουτισμός ουρανίου, θα μετατεθούν σε μεταγενέστερους γύρους διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει δείξει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς είναι σύμφωνη στην αποδέσμευση του ενός τετάρτου των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων -συνολικού ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων-, που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες. Το Ιράν, πάντως, ζητά την πλήρη απελευθέρωση όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται πιο διαλλακτικές στο να επιτρέψουν στο Ιράν να συνεχίσει ορισμένες ειρηνικές πυρηνικές δραστηριότητες, υπό την εποπτεία της International Atomic Energy Agency.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim News Agency μετέδωσε, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, κάτι που Ιρανοί αξιωματούχοι δεν σχολίασαν άμεσα.

Μία εκεχειρία που απειλείται από μέρα σε μέρα

Ισχύει μια εύθραυστη εκεχειρία μετά από έξι εβδομάδες πολέμου που ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι συνομιλίες που μεσολαβεί το Πακιστάν έχουν παγώσει, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχειρία βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη».

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει στο παρελθόν από την Τεχεράνη να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να επιτρέψει την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται συνήθως το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, το Ιράν ζητά αποζημιώσεις για τις πολεμικές ζημιές, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συγκρούεται με τη φιλοϊρανική οργάνωση Hezbollah.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το Σαββατοκύριακο ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν, προσθέτοντας ότι «καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, ΑΜΕΣΑ, αλλιώς δεν θα τους απομείνει τίποτα. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ».

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη 19 Μαίου, με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για να εξετάσει επιλογές επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο εκπρόσωπος Μπαγκαέι δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, προσθέτοντας: «Όσον αφορά τις απειλές τους, να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε πλήρως πώς να απαντήσουμε κατάλληλα ακόμα και στο παραμικρό λάθος της αντίπαλης πλευράς», σε τηλεοπτική εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Με πληροφορίες από Reuters