Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα βίντεο της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την 13η Κοινοβουλευτική Περιφέρεια του Μίσιγκαν, Σέλμπι Κάμπελ, καθώς σε αρκετά από αυτά η ίδια κάνει twerking και χορεύει σέξι για να προσελκύσει την προσοχή των ψηφοφόρων της.

Η 32χρονη πολιτικός, η οποία είναι ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών, με τα βίντεό της, μεταξύ άλλων, απαντά σε haters και εκφράζει τις πολιτικές της απόψεις.

«Η στρατηγική καμπάνιας της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Μίσιγκαν, Σέλμπι Κάμπελ; Twerking για ψήφους», γράφτηκε στον λογαριασμό Libs of TikTok στο X.

Σε ένα από τα βίντεό της η 32χρονη ηθοποιός κάνει twerking σε έναν πάγκο κουζίνας λέγοντας: «Είμαι ηθικό άτομο. Είμαι μια κομψή σκ…α, έτσι δεν είναι;»

Η Κάμπελ, η οποία είναι φοιτήτρια νομικής και μέλος του συνδικάτου United Auto Workers, είναι το αντίπαλον δέος της βουλευτού Σρι Θάνενταρ, η οποία είναι στέλεχος φαρμακευτικής και εκπροσωπεί την έντονα Δημοκρατική περιφέρεια από το 2021.

🇺🇸 Democratic congressional candidate in Michigan is going viral.



Not for policy. For twerking on her kitchen counter on TikTok while running for office.



Shelby Campbell. 32. Law student. Single mom. 4 mugshots on her campaign website. Her words: "I've been to jail. I've been… https://t.co/hJeLbD6sUA pic.twitter.com/8E1ELSXUmW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2026

Τα βίντεο, ωστόσο, δεν έχουν γίνει δεκτά με θετικό τρόπο από αρκετούς σχολιαστές των social media. «Γνωρίστε τη Σέλμπι Κάμπελ… Είναι μητέρα δύο αγοριών και επέλεξε να κάνει lip-sync και twerk ως μέρος της στρατηγικής της εκστρατείας. Για τη διακόσμηση του υπνοδωματίου, χρησιμοποίησε σημαίες σε στυλ stoner, η μία έγραφε «P—y Power» και η άλλη ένα φύλλο μαριχουάνας και ένα «σεξουαλικό» σύμβολο», έγραψε ένας χρήστης του X.

«Οι Δημοκρατικοί δεν στέλνουν τον καλύτερό τους εαυτό», έγραψε ένας άλλος. «Αδερφέ, αυτή είναι η πραγματική στρατηγική της εκστρατείας; Twerking στο σαλόνι για ψήφους το 2026. Η ενέργεια της ανύπαντρης μητέρας αναμεμειγμένη με οντισιόν του OnlyFans. Το Μίσιγκαν πραγματικά εδώ επιλέγει ηγέτες σαν κι αυτή; Πολιτική; Όχι, απλώς vibes και squats» πρόσθεσε ένας τρίτος.

Από την πλευρά της η 32χρονη πολιτικός απάντησε γράφοντας στο ότι της άρεσαν τα «βίντεο θαυμαστών», προσθέτοντας «ω Θεέ μου, σας αγαπώ παιδιά, ευχαριστώ, συνεχίστε τη δημοσιότητα».

🇺🇸 Democrats are not sending their best…



Shelby Campbell, who is running for Congress in Michigan’s 13th:



“I am a c*nt. Great. But would you know a clit if you saw one?”pic.twitter.com/bg9M6uGioG Advertisement May 15, 2026

Όπως αναφέρει άλλωστε στο βιογραφικό της ιστοσελίδα της, «δεν είμαι εδώ για να προσποιούμαι ότι είμαι τέλεια. Δεν είμαι εδώ για να σου χαμογελάω κατάμουτρα και να σε μαχαιρώνω πισώπλατα αργότερα. Περισσότεροι από τους μισούς από εμάς εργαζόμαστε σε υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη ή αυτοκινητοβιομηχανία. Έχω εργαστεί ως μπάρμαν, σερβιτόρος, πιστοποιημένη βοηθός νοσηλευτή και εργαζόμενη τρίτης γενιάς σε αυτοκινητοβιομηχανία. Έχω πάει φυλακή. Έχω καταδικαστεί. Και έχω ξανασηκωθεί, όπως τόσοι πολλοί εδώ».