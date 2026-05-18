Ένας ενήλικας έχασε τη ζωή του από χανταϊό στην Πολιτεία του Κολοράντο, στις ΗΠΑ, ωστόσο οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι το συγκεκριμένο κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία που καταγράφηκε στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Την ανακοίνωση έκαναν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το στέλεχος του χανταϊού που προκάλεσε τον θάνατο στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του έτους. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια ώρα, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius κατέπλευσε στο Ρότερνταμ, μεταφέροντας περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, αφού είχε προηγουμένως αναφέρει στον World Health Organization ότι αρκετοί επιβάτες εμφάνιζαν σοβαρή αναπνευστική ασθένεια. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν πλω, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα κρούσματα.

Μέτρα για τον Έμπολα

Παράλληλα, τα Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ανακοίνωσαν ότι λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του ιού Έμπολα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ενίσχυση των ελέγχων σε ταξιδιώτες που προέρχονται από περιοχές με ενεργές επιδημίες, καθώς και στενότερος συντονισμός με αεροπορικές εταιρείες και άλλους φορείς για τη διαχείριση επιβατών που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό.

Επιπλέον, τα CDC θα εντείνουν την ιχνηλάτηση επαφών ύποπτων κρουσμάτων και θα θέσουν σε ετοιμότητα νοσοκομεία σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι περιορισμοί εισόδου στις ΗΠΑ δεν ισχύουν για Αμερικανούς πολίτες, κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων και μόνιμους νόμιμους κατοίκους, όπως διευκρινίστηκε.

Σύμφωνα πάντως με την υπηρεσία, ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Με πληροφορίες από AOL