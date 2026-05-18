Ένα σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα McDonald’s στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έρευνα από τις αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει εργαζόμενη να βάζει τηγανητές πατάτες στο στόμα της και στη συνέχεια να τις επιστρέφει στο κουτί σερβιρίσματος.

Το υλικό, που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τη γυναίκα να εκτελεί την πράξη ενώ συνάδελφός της γελά στο βάθος, πριν απευθυνθεί σε υποτιθέμενους πελάτες λέγοντάς τους «Θέλεις τηγανητές πατάτες σήμερα, σωστά;».

Μετά την κατακραυγή, η υπάλληλος απολύθηκε άμεσα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία του Σάουθμπριτζ αναμένεται να αντιμετωπίσει και ποινικές διώξεις. Παράλληλα, οι αρχές και η τοπική υγειονομική υπηρεσία εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο φαγητό διανεμήθηκε τελικά σε πελάτες και αν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Οι ενέργειες αυτών των ατόμων είναι απαράδεκτες και δεν αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα ή τις αξίες ασφάλειας τροφίμων του οργανισμού μας. Διεξήγαμε εσωτερική αξιολόγηση και δεν απασχολούνται πλέον στον οργανισμό μας», ανέφεραν οι ιδιοκτήτες σε κοινή δήλωση. Παράλληλα, σημείωσαν ότι συνεργάζονται προληπτικά με τις τοπικές αρχές και την υγειονομική υπηρεσία, η οποία –όπως υποστήριξαν– δεν εντόπισε ζητήματα δημόσιας υγείας ή παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας.