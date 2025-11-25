Με δηκτικό χιούμορ απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άδωνι Γεωργιάδη, μετά τα όσα είπε ο τελευταίος για το βιβλίο με τον τίτλο «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε ο πρώην πρωθυπουργός.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας, γράφει αφιέρωση στο νέο του βιβλίο προς τον Άδωνι Γεωργιάδη και λέει: «Στον Άδωνι, βαθύτερες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση».

Το βίντεο κλείνει με τον Τσίπρα να χρησιμοποιεί την γνωστή ατάκα του υπουργού Υγείας «τα λιγουρεύεστε;» κάτι που κάνει χιουμοριστικά ο Αλέξης Τσίπρας κρατώντας το βιβλίο του.

Αδωνις Γεωργιάδης «Ότι είναι η Ακρόπολη ακόμα όρθια είναι θαύμα»

Νωρίτερα, το βράδυ της Δευτέρας (24/11) ο Αδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός αναφορικά με την κυκλοφορία του βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Πώς σώθηκε η Ελλάδα Θεέ μου. Ότι είναι η Ακρόπολη ακόμα όρθια είναι θαύμα» διερωτήθηκε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θεωρώ τον Αλέξη Τσίπρα πολύ μοιραίο για τη χώρα, πολύ επικίνδυνο. Τον θεωρώ έναν φοβερό δημαγωγό αλλά θέλω να τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα. Η μόνη πολιτική ορθή πράξη της ζωής του είναι αυτή η κωλοτούμπα» είπε στο Action 24, με αφορμή το βιβλίο Τσίπρα.

«Ο Τσίπρας μετά τη νίκη του στο δημοψήφισμα, μπορούσε να πάει την Ελλάδα στη δραχμή. Φυσικά θα ήταν εμφύλιος, πραξικόπημα, αίμα… Εμείς που είχαμε δει τα σενάρια της ΕΕ για το τι σήμαινε επιστροφή στη δραχμή. Τα σχέδια ήταν ελικόπτερα που θα πέταγαν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, ο στρατός σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, την τράπεζα της Ελλάδος, το κοινοβούλιο και κρίσιμα κτίρια και το πρώτο διάστημα λεφτά από το εξωτερικό για να μας αγοράζουν φάρμακα και καύσιμα. Αυτές θα ήταν οι πρώτες εβδομάδες της δραχμής. Σαν τη Γάζα…», πρόσθεσε.

«Εγώ την οικογένειά μου, επειδή είχα τον Αλκαίο τότε μωρό, ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα, τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και φύγανε. Πήγανε στην Αμερική. Τους είχα πει, εσείς τουλάχιστον να ζήσετε… Τους έδιωξα και γύρισαν αφού ψηφίστηκε το μνημόνιο και έμεινε η Ελλάδα στο ευρώ» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

