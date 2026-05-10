Το «Σουέλ», το υπέροχο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2007), μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Το σενάριο υπογράφει η συγγραφέας και τη σκηνοθεσία ο -γιος της- Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy).

Πρωταγωνιστές στην ένατη ταινία μεγάλου μήκους του Αλέξανδρου Βούλγαρη -τα γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν- είναι οι Βαγγέλης Μουρίκης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Καβογιάννη, Δημήτρης Καπουράνης, Ακύλλας Καραζήσης, Ανδρέας Βοτίκας, Γρηγορία Γρούμπα, Μανώλης Μαυροματάκης.

Advertisement

Advertisement

Το «Σουέλ» αφηγείται την ιστορία του καπετάνιου Μήτσου Αυγουστή, ενός θρυλικού θαλασσινού που, στο τέλος της ναυτικής του πορείας, έρχεται αντιμέτωπος με την απώλεια, κρυμμένα μυστικά και τη μεγάλη αγάπη της ζωής του. «Σουέλ» είναι ο βουβός κυματισμός του ωκεανού που τον συντρόφευε σε κάθε του ταξίδι.

Μαρία Καβογιάννη. Credit Φωτογραφιών: Δομνίκη Μητροπούλου, Νίκος Κατσαρός

Μαρία Καβογιάννη – Βαγγέλης Μουρίκης

Σύνοψη

Ο πολύπειρος Καπετάνιος Μήτσος Αυγουστής αρνείται πεισματικά́ να αποσυρθεί επειδή το σουέλ του’ βαλε μπελά στο μυαλό και η θάλασσα δεν τον επιστρέφει… Δώδεκα χρόνια βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, σε ρήξη με την οικογένεια, σύγκρουση με την εταιρία, αλλά με ακλόνητους δεσμούς με τους 22 ναυτικούς του φορτηγού ATHOS III. Ανυπάκουος, καταφέρνει και βρίσκει εμπόρευμα, πιάνει λιμάνια, φορτώνει, ξεφορτώνει, αλωνίζει σιωπηλός τις θάλασσες του Ειρηνικού. Και νύχτα – μέρα παλεύει με τα ασίγαστα μποφόρ στα μοναχικά ταξίδια του μυαλού και της καρδιάς, εκεί που έχει ρίξει άγκυρα το μυστικό του.

Αλέξανδρος Βούλγαρης – Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Ο Μήτσος Αυγουστής.

Η θάλασσα και η στεριά.

Advertisement

Η οικογενειακή ζωή και η ζωή του ναυτικού.

Η υποχρέωση και οι επιθυμίες.

Η πατρίδα και η όχι πατρίδα.

Advertisement

Η Φλώρα και η Λίτσα.

Πατέρας και γιος.

Ο Αντώνης του.

Advertisement

Φως και απόλυτο σκοτάδι.

Ο Καπετάν Μήτσος πλέει κάπου στο Ειρηνικό.

Μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Advertisement

Μεταξύ ζωής και θανάτου.

Advertisement

Μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Μεταξύ ζωής και θανάτου.

Κάπου εκεί υπάρχει ένα μικρό διαμέρισμα στην Ελευσίνα.

Θολά στο μυαλό του θυμίζει κάτι σε Παράδεισο

Advertisement

Γι’ αυτό συνεχίζει. Αλέξανδρος Βούλγαρης