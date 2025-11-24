Σήμερα (24/11) κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Gutenberg το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο ήδη προκαλεί θόρυβο.

Στο βιβλίο, περίπου 762 σελίδων, ο Αλέξης Τσίπρτας επιχειρεί να αναδείξει την πορεία του, τα χρόνια διακυβέρνησης (2015–2019), τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, αλλά και να καλλιεργήσει ένα νέο αφήγημα για το μέλλον της πολιτικής του διαδρομής.

«Ιθάκη»: Iστορικό θρίλερ ή στρατηγική επανατοποθέτηση;

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλιοπωλείου Bookliberty, ο Τσίπρας «καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα και την Ευρώπη», αναλύοντας με λεπτομέρεια κρίσιμες στιγμές, όπως η διαπραγμάτευση με την Ε.Ε., το κλείσιμο των τραπεζών, το δημοψήφισμα, αλλά και συναντήσεις με ηγέτες όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ ή ο Πούτιν.

Η μεγάλη έκταση της έκδοσης (πάνω από 700 σελίδες) και η συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Gutenberg – γνωστός για σημαντικές εκδόσεις – δείχνουν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα έργο βαρύ στην πολιτική και ιστορική καταγραφή, παρά για απλή αυτοβιογραφία.

Οι αναφορές σε Καμμένο

Ο Καμμένος περιγράφεται ως «παράδοξος αλλά αναγκαίος» εταίρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές και τις –όπως λέει ο Τσίπρας– «ανορθόδοξες» συμπεριφορές του, τον χαρακτηρίζει θεσμικά συνεπή: δεν έθεσε παράλογες αξιώσεις, δεν υπονόμευσε την κυβερνητική συνοχή.

Σε ενα χαρακτηριστικό απόσπασμα αναφέρεται στα γεγονόταν όταν ο Καμμένος ζητούσε το υπουργείο Άμυνας, που είπε στον Τσίπρα ότι «εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης κι εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας» – μια δήλωση που αποτυπώνει και τον συμβολισμό αλλά και την ένταση της συνεργασίας τους.

Αμφισβήτηση για Novartis

Στην Ιθάκη ο Τσίπρας αφιερώνει ένα κεφάλαιο για την υπόθεση Novartis, με τίτλο «Από θύτες θύματα», όπου κάνει αυτοκριτική.

Όπως τονίζουν αναλύσεις: αναγνωρίζει πολιτικά λάθη στη διαχείριση του σκανδάλου, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί τον τρόπο που αποδόθηκαν οι ευθύνες.

Επιμένει για Μάτι

Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα αφορά στην τραγωδία στο Μάτι, για την οποία για επιμένει ότι στην κυβέρνηση δεν γνώριζαν για τους νεκρούς πολύ πριν ανακοινωθούν.

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για «διεστραμμένη προπαγάνδα», «λες και οι νεκροί είναι μολυβένια στρατιωτάκια».

«Δεν μπορώ να μη σημειώσω την απόσταση που χωρίζει τη δική μου στάση εκείνες τις δύσκολες ώρες από τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Τέμπη. Κανέναν σταθμάρχη δεν υπέδειξα ως υπεύθυνο. Αντίθετα, υπερασπίστηκα τους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Εκεί ήμουν και δεν είχα σκοπό να αποδράσω από τις ευθύνες μου», γράφει μεταξύ άλλων.

Ο πρώην πρωθυπουργός στις επτά σελίδες στις οποίες κάνει αναφορά στο Μάτι εμφανίζει τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και όλους όσοι συμμετείχαν στην περίφημη σύσκεψη απλά συντετριμμένους.

«Έδωσα αμέσως εντολή στον Τζανακόπουλο να το ανακοινώσει, πράγμα που έκανε στις 2.30 το πρωί. Η χώρα έπρεπε να ενημερωθεί. Και όσο περνούσε η ώρα η έκταση της τραγωδίας μεγάλωνε. Γινόταν ασήκωτη» γράφει αναφορικά με τους νεκρούς.

«Καρφιά» για τους πρώην συντρόφους

Ο Τσίπρας αναφέρεται εκτενώς στον Πολάκη. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο αναφορές που φαίνεται ότι «νευριάζουν» τον βουλευτή — παρ’ όλο που θα μπορούσε να κάνει πιο σκληρή κριτική, επιλέγει πιο «μαλακό» τόνο.

Στο βιβλίο, ο Τσίπρας παραδέχεται ότι σκέφτηκε να τον διαγράψει λόγω της παρέκκλισης από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ σε ευαίσθητα ζητήματα («υπήρξαν εισηγήσεις για διαγραφή»), αλλά τελικά δεν το έκανε.

Ο Πολάκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ, αντέδρασε ήδη πριν την κυκλοφορία: θεωρεί λανθασμένη την αυτοκριτική Τσίπρα για τη Novartis.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Τσίπρας μιλάει με σκληρούς όρους: την χαρακτηρίζει «περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας»

Οπως σημειώνεται ότι η «διαχείρισή της» υπήρξε από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες για τον ίδιο, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της ήταν «αρνητική στα πάντα».

Οσον αφορά τον Γιάνη Βαρουφάκη ο Τσίπρας τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο με «επικίνδυνη αυτοπεποίθηση» και μια «επιστημονική εμμονή».

Ιδιαίτερα σοκαριστική, σύμφωνα με τον Τσίπρα, ήταν η πρόταση του Βαρουφάκη να τυπώσουν «κουπόνια» αντί για χρήματα — για συνταξιούχους και μισθωτούς.

Μεταφέρει τη συνομιλία τους: όταν άκουσε την ιδέα «κουπονιών», που του είπε «είσαι με τα καλά σου; Ποιος συνταξιούχος θα δεχθεί κουπόνια αντί για σύνταξη;»

Για τον Στέφανο Κασσελάκη ο Τσίπρας λέει όυι τον βαραίνει η εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει ότι υποτίμησε την έκβαση.

Τον παρομοιάζει με κωμική φιγούρα, κάνοντας λόγο για «ιταλική κωμωδία» στο πέρασμά του στο κόμμα.

Ο Παυλόπουλος και ο Καραμανλής

Ο Τσίπρας περιγράφει μια «σχέση ειλικρίνειας, αμοιβαίας εκτίμησης και ουσιαστικής επικοινωνίας» με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι αυτή η σχέση επηρέασε την απόφασή του να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στο βιβλίο, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, ο Τσίπρας εμφανίζεται «άφωνος» για τον Κώστα Καραμανλή, αποφεύγοντας κάθε σκληρή αναφορά στον πρώην Πρωθυπουργό.

Αντιδράσεις πριν ακόμα ξεκινήσει η «διαδρομή»

Η κυκλοφορία της «Ιθάκης» έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στο πολιτικό φάσμα:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι “δεν θα το διαβάσει, αλλά θα ενημερωθεί”, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πολιτικούς που γράφουν για την υστεροφημία τους.

Ορισμένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία του βιβλίου, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, είναι:

Οι τηλεοπτικές άδειες: Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια αναφέρεται στη διαχείριση των αδειών τηλεοπτικών σταθμών, με τον Τσίπρα να προχωρά σε αναγνώριση λάθους: στο βιβλίο του εκφράζει «συγγνώμη» προς τους καναλάρχες για τον τρόπο που χειρίστηκε τις διαδικασίες,

Οι δανειστές και οι «σκληρές» διαπραγματεύσεις: Η αφήγηση της περιόδου 2015–2019 περιγράφεται με ένταση, ως «πολιτικό θρίλερ»: η Ελλάδα στο τραπέζι των εταίρων, συσκέψεις κορυφής, κλειστές τράπεζες, δημοψήφισμα.

Το μέλλον της πολιτικής του διαδρομής: Πέρα από τη διήγηση του παρελθόντος, πολλοί σχολιαστές βλέπουν στο βιβλίο ένδειξη ότι ο Τσίπρας θέλει να “ξαναπαίξει” στο πολιτικό πεδίο με την αφήγηση που διαμορφώνει.

Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση στο Παλλάς

Η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» θα γίνει στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα, στις 3 Δεκεμβρίου.

H εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει στελέχη, δημοσιογράφους και πολιτικά πρόσωπα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι το βιβλίο αποτελεί δοκιμή ισχύος και στρατηγικό εργαλείο επανατοποθέτησης του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

Τι σημαίνει για το πολιτικό σκηνικό

Η έκδοση της «Ιθάκης» δεν είναι απλώς ένα «βιβλίο μνήμης». Πολλοί αναλυτές το βλέπουν ως συμβολικό σημείο επανεκκίνησης για τον Τσίπρα – ένα αφήγημα που στοχεύει να ανανεώσει την εικόνα του, αλλά και να διαμορφώσει την προσωπική του κληρονομιά.

Από την άλλη πλευρά, η κριτική που έχει ήδη ξεσπάσει δείχνει ότι ορισμένοι πολιτικοί και κοινό αμφισβητούν το κίνητρο: Είναι ένα έργο ειλικρινούς αυτοκριτικής ή μια στρατηγική πολιτική επένδυση;

Η παρουσίαση στο Παλλάς θα δείξει αν ο Τσίπρας καταφέρνει να συνδυάσει την αφήγηση του παρελθόντος με μια επικοινωνιακή κίνηση για το μέλλον.