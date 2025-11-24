Ο Παύλος Πολάκης ξεσπάσθωσε για το περιεχόμενο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα καθώς ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανάρτησή του πως o πρώην πρωθυπουργός λέει ψέματα, ανακρίβειες ενώ προαναγγέλλει πως θα απαντήσει.

Ο Παύλος Πολάκης τονίζει πως δεν παίρνει πίσω ούτε λέξη πίσω από την ανάρτησή του τον Φεβρουάριο του 2023 για την τότε απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης είχε απαιτήσει να στελεχωθεί το ψηφοδέλτιο των Χανίων του 2023 από φιλικά στον ίδιο πρόσωπα. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε «αδειάσει» με πηγές από την Κουμουνδούρου να αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «όποιος διαφωνεί με τις συλλογικές αποφάσεις για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων, έχει κάθε δικαίωμα να μη συμμετάσχει σε αυτά».

Στη συνέχεια ο βουλευτής Χανίων προχώρησε σε αναδίπλωση και το θέμα θεωρήθηκε λήξαν, ωστόσο ακολούθησε η επίμαχη ανάρτηση με την οποία έβαζε στο στόχαστρό του, δημοσιογράφους, μέλη του δικαστικού σώματος και της διοίκησης της ΑΑΔΕ, αλλά και τραπεζικά στελέχη της χώρας. Οι απειλές Πολάκη τελικά οδήγησαν στην απόφαση Τσίπρα να τον απομακρύνει έστω και προσωρινά από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ αν και τελικά επέστρεψε ένα μήνα μετά.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη για το βιβλίο Τσίπρα:



«Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….

Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !

Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !

Υγ .(Για αρχη )

Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα )ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. (φωτο 3-4)

Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους,μεχρι τους δικαστες ,μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!! Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει !

Η ιδιοτελεια αφορα άλλους . ΠΟΤΕ δεν αφορουσε εμενα!!»

