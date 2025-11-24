Την αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη, προκάλεσε συγκεκριμένο απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Μέσω story που ανέβασε στο Instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα γράφοντάς του: «Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να ΜΗ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας».

Τι γράφει ο Τσίπρας για την συνάντησή του με τον Τάιλερ και τον Κασσελάκη



Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και στον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ.

Συγκεκριμένα, περιγράφοντας τη συνάντηση στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης τού ανακοίνωσε ότι θα ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει τον διάλογο που είχε κατόπιν με τη σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα εκλεγεί πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν (σ.σ.: μαζί με τον Τάιλερ), η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει “αυτός θα φάει τα μούτρα του”. “Γιατί το λες;”. “Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί και η αγωνία του είναι πώς θα το μεγαλώσουν στο Μαξίμου“. “Και τι του απάντησες;”. “Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω”».