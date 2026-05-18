Η γήρανση συνήθως θεωρείται μια αργή και σταδιακή διαδικασία. Όμως, σύμφωνα με μια επιστημονική έρευνα του 2024, το ανθρώπινο σώμα δεν αλλάζει πάντα με σταθερό ρυθμό. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχουν δύο σημαντικές περίοδοι στη ζωή όπου συμβαίνουν απότομες αλλαγές στον οργανισμό: γύρω στα 44 και ξανά γύρω στα 60 χρόνια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Στάνφορντ με επικεφαλής τον γενετιστή Michael Snyder. Όπως εξήγησαν, το σώμα δεν γερνά μόνο λίγο λίγο με τα χρόνια, αλλά περνά και από συγκεκριμένες φάσεις έντονων βιολογικών αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν πολλά διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.

Advertisement

Advertisement

Οι ερευνητές θέλησαν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της γήρανσης, επειδή αυτή συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών, όπως το Αλτσχάιμερ και οι καρδιοπάθειες. Παρατήρησαν ότι πολλές από αυτές τις ασθένειες δεν εμφανίζονται σταδιακά, αλλά ο κίνδυνος αυξάνεται απότομα μετά από κάποια ηλικία. Έτσι αποφάσισαν να μελετήσουν πιο προσεκτικά τι συμβαίνει μέσα στο σώμα καθώς μεγαλώνουμε.

«Δεν αλλάζουμε απλώς σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν κάποιες πραγματικά δραματικές αλλαγές», εξήγησε ο γενετιστής Μάικλ Σνάιντερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ τον Αύγουστο του 2024, όταν δημοσιεύθηκε η έρευνα.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν πάνω από 246 δισεκατομμύρια δεδομένα, τα οποία οι ερευνητές ανέλυσαν για να βρουν μοτίβα και αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου το 81% των μορίων που μελέτησαν άλλαζαν σημαντικά σε μία ή και στις δύο βασικές ηλικιακές φάσεις: στα μέσα της δεκαετίας των 40 και στις αρχές της δεκαετίας των 60.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή εμφανίστηκε γύρω στα 44 χρόνια. Σε αυτή την ηλικία παρατηρήθηκαν αλλαγές σε μόρια που σχετίζονται με τον μεταβολισμό του λίπους, της καφεΐνης και του αλκοόλ. Επίσης υπήρχαν αλλαγές που σχετίζονταν με καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά και με την κατάσταση του δέρματος και των μυών.

Η δεύτερη σημαντική περίοδος αλλαγών εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας των 60. Εκεί οι αλλαγές αφορούσαν κυρίως τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και της καφεΐνης, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την υγεία της καρδιάς, των μυών, του δέρματος και των νεφρών.

Αρχικά οι επιστήμονες πίστεψαν ότι η πρώτη περίοδος αλλαγών ίσως σχετίζεται κυρίως με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες, καθώς αυτή συμβαίνει συνήθως σε εκείνη την ηλικία. Όμως τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι άνδρες παρουσίαζαν παρόμοιες βιολογικές αλλαγές γύρω στα 44. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη γήρανση και στα δύο φύλα.

Advertisement

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτούς τους παράγοντες. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων και αφορούσε ανθρώπους μόνο μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα θεωρούνται πολύ σημαντικά γιατί δείχνουν ότι η γήρανση ίσως δεν είναι μια ομαλή διαδικασία, αλλά συμβαίνει σε «στάδια» με έντονες αλλαγές.

Η έρευνα αυτή μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πότε και γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος ορισμένων ασθενειών. Επίσης ίσως οδηγήσει σε νέους τρόπους πρόληψης και θεραπείας προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία. Με άλλα λόγια, η κατανόηση αυτών των βιολογικών αλλαγών θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να διατηρούν καλύτερη υγεία όσο μεγαλώνουν.

Με πληροφορίες από: Science alert , Nature Aging.

Advertisement