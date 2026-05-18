Η επιστροφή στις κανονικές βάσεις τους των συστοιχιών Patriot που είχαν αναπτυχθεί στην Κάρπαθο και το Διδυμότειχο στο ευρύτερο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΚΥΣΕΑ.

Όπως αναφέρουν πηγές, ο λόγος για τη συγκεκριμένη απόφαση είναι η αλλαγή των γεωπολιτικών συνθηκών.

Επίσης, δόθηκε έγκριση να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προμήθεια μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini (FREMM) – επιδιώκεται η απόκτηση σε πρώτη φάση δύο σκαφών του τύπου, με προοπτική για επιπλέον δύο σε δεύτερο χρόνο- και η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού. Άλλο ένα θέμα ήταν η προμήθεια κρυπτοσυσκευών για τις Ένοπλες Δυνάμεις, για μεγαλύτερη ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών. Ακόμη, αποφασίστηκε και η παραχώρηση 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Μ-113 στον Λίβανο, από πλεονάζον υλικό του Ελληνικού Στρατού, για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών του.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

Σημειώνεται πως η Τουρκία φαίνεται να «ανεβάζει τόνους» στα ελληνοτουρκικά προετοιμάζοντας νομοσχέδιο που σχετίζεται με το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τη ρύθμιση θαλάσσιων ζωνών (περιλαμβανομένων υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ) – με την Αθήνα να τονίζει πως μονομερείς νομοθετικές πρωτοβουλίες τέτοιου είδους δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

H αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, καθώς και ελληνικών αεροναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης ΗΠΑ- Ισραήλ με το Ιράν, είχαν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία είχε κατηγορήσει την Αθήνα για εκμετάλλευση κρίσεων στην περιοχή και επαναλάβει τους ισχυρισμούς περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών.