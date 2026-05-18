Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.