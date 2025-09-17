Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) κατά την οποία συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, το Μεταναστευτικό και τα εξοπλιστικά.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου και μετά από σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, διευκρίνισε ότι δεν απασχόλησε τη συνεδρίαση το θέμα του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις ενώ αναφέρθηκε και στην άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι σε εξέλιξη.

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», δήλωσε ο Υπουργός ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της προμήθειας της 4ης φρεγάτας Belharra, η οποία θα έχει αυξημένες δυνατότητες.

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι Belhara Standard 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Standard 2++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεταναστευτικό και κυρίως για την αύξηση των παράνομων αφίξεων από τη Λιβύη. Επειδή η Κρήτη έχει δεχθεί έντονη πίεση τις τελευταίες ημέρες, αναμένεται μέσα στην εβδομάδα η μεταφορά μεταναστών σε κλειστές δομές σε διάφορα σημεία της ηπειρωτικής χώρας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Συνεδρίασε, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και για την εξάσκηση δικαιώματος προαίρεσης για 4η φρεγάτα τύπου FDI.

Τέλος, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ενημέρωση για το Μεταναστευτικό.